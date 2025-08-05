Как отпугнуть уличных котов от своего сада: натуральный способ

Садоводов призывают разбрасывать апельсиновую цедру в своих садах этим летом, чтобы защититься от распространенного вредителя.

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Возможно, погода уже не такая жаркая, как несколько недель назад, но наши сады все еще посещает – и топчет – обычный домашний любимец. Уличные коты не всегда желательны в садах, особенно когда фрукты и овощи еще только растут. Отвадить их помогут кожуры цитрусовых, пишет OBOZ.UA.

Коты могут выкапывать луковицы, нападать на птиц и оставлять беспорядок на ваших клумбах.

Поэтому, если вы не любите котов и вам надоело находить их экскременты на своей грядке, вы, вероятно, перепробовали всевозможные методы, чтобы отпугнуть их; от высокочастотных "отпугивателей котов" до распыления жидкостей.

Но существует более простой, полностью натуральный метод, который садоводы используют десятилетиями, чтобы держать котов подальше.

Апельсиновая или лимонная кожура является эффективным средством отпугивания котов, проще говоря, она им это просто не нравится.

Купите апельсин или лимон, но вместо того, чтобы добавлять цедру в компост, как вы обычно делаете, рассыпьте ее по почве.

Коты ненавидят кожуру цитрусовых, они не переносят ее запах, считая его чрезвычайно резким, именно это заставляет их держаться подальше. Это также работает с другими цитрусовыми, такими как лаймы, но апельсины, пожалуй, самый простой вариант.

Другое преимущество апельсиновой кожуры заключается в том, что она перегнивает на клумбе и обогащает почву, так что вы не только получаете средство для отпугивания котов, но и помогаете растениям и цветам в саду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему нельзя выпускать котов в сад в июле.

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