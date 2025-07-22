Садоводам рекомендуют не выпускать котов в сад в июле: в чем дело

Всем, кто имеет сад и кота, рекомендуется держать своих домашних животных в помещении в этом месяце из-за риска для диких животных.

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По словам экспертов по кормлению садовых птиц из компании Kennedy Wild Bird Food&Pet Supplies, июль – это первый месяц сезона вылупления птенцов, пишет Express.

Именно тогда птицы, которые вылупились раньше весной, начинают вылетать из гнезда, впервые ища себе пищу самостоятельно. Но поскольку их крылья еще полностью не готовы к полету, птенцы, как правило, проводят много времени на земле в первые несколько дней вне гнезда, что, к сожалению, делает их главной мишенью для хищников, таких как кошки.

Особенно обидно то, что кошки убивают молодых птенцов в садах исключительно ради развлечения, а не потому, что им нужно охотиться на них, чтобы поесть.

По словам эксперта по кормлению птиц Ричарда Грина, птенцам нужна дополнительная поддержка в это время года, известное как сезон вылета.

"Чтобы защитить молодых птиц, важно держать котов в помещении или под наблюдением, особенно ночью, когда родители-птицы самые активные. Колокольчик на ошейнике кошки также может помочь птенцам убежать", – сказал он.

Ричард добавляет, что молодым птицам нужна богатая белком пища: "Молодым птицам нужно большое количество белка и богатой влагой пищи, пока они растут, но не все корма безопасны. Живые черви идеально подходят, но замоченные сушеные или восковые также обеспечивают отличное питание".

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