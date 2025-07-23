Как отвадить божьих коровок от кухни: естественный способ борьбы с насекомыми

Хотя садоводы любят божьи коровки за то, что они контролируют таких вредителей, как тля, они становятся гораздо менее желанными, когда начинают проникать в дом.

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По словам эксперта по профилактике вредителей Криса Хаттона, бум тли этим летом вызвал увеличение количества божьих коровок. Именно поэтому они начинают залезать в дома в поисках пищи, особенно ночью, когда становится прохладнее, пишет Express.

Но вместо того, чтобы обращаться к химическим спреям, можно использовать более экологичное средство. Например, апельсиновые и лимонные кожуры.

Просто возьмите свежие кожуры цитрусовых и оставьте их возле входных отверстий, таких как подоконники, двери, вентиляция и вход на чердаки. Заменяйте кожуру каждые несколько дней, чтобы сохранить аромат и эффективность.

Запах естественным образом отпугивает божьих коровок, не нанося вреда им или окружающей среде.

Для максимальной защиты также рекомендуется герметизировать любые трещины или зазоры вокруг окон и рам, а также держать места для хранения вещей чистыми и сухими.

"Использование цитрусовой цедры – это безопасный, эффективный и экологичный способ предотвратить вторжение солнышек в ваш дом или кладовки", – добавляет Крис. "Это простое решение, которое может попробовать каждый, и оно практически ничего не стоит".

Поэтому в следующий раз, когда вы будете наслаждаться лимоном или апельсином, не выбрасывайте цедру, а вместо этого используйте ее, чтобы избавиться от божьих коровок в вашем доме.

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