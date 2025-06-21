Как отвадить насекомых от своего дома: обязательное задание, которое надо выполнить в саду

Летний сезон приносит всплеск активности вредителей как в помещении, так и на улице, причем многие вредители при более теплой температуре чувствуют себя просто прекрасно, что позволяет им быстрее размножаться и иметь более короткий жизненный цикл.

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Если вы страдаете от мух и других насекомых, которые делают ваш дом своим домом, и перепробовали много тактик, чтобы избавиться от них, то вам будет полезно услышать, что эксперты блога Green Living Blog поделились своими лучшими советами о том, как отвадить вредителей от вашего дома.

Эксперты говорят, что выполнение одной простой работы в вашем саду может помочь отпугнуть вредителей и держать их подальше от вашего дома.

Главный совет – регулярно обрезать все кусты и растения в вашем саду, на балконе или террасе и удалять любую паутину или гнезда.

Удаляя мертвые или больные части растений и улучшая поток воздуха, вы уменьшаете возможность распространения вредителей.

Эксперты добавили, что самым популярным местом для вредителей является ваша кухня, поскольку там хранятся продукты, грязная посуда и пищевые отходы, которые привлекают различных вредителей, включая грызунов, тараканов, муравьев и мух.

Чтобы отпугнуть любых неприятных гостей, регулярно протирайте столешницы, раковину и плиту, чтобы удалить остатки пищи. Также регулярно подметайте и мойте пол на кухне, чтобы удалить любые частицы пищи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

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