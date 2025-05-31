Как пережить жару без последствий для здоровья: не делайте этой ошибки

В Украину пришла теплая погода, и в воздухе уже начинают проявляться первые признаки жары. Она может быть достаточно опасной, если не знать, как себя вести летом.

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Так, по словам экспертов, есть одна вещь, которую никогда не следует делать, если вы хотите немного облегчить состояние во время жары. Речь идет о холодном душе. Как утверждает Брайан Кларк, эксперт UK Saunas, сначала он освежает, но на самом деле эта процедура может заставить ваше тело удерживать тепло, пишет Express.

"Холодная вода сужает кровеносные сосуды, уменьшая потерю тепла через кожу. В результате, вы можете почувствовать еще большую жару, как только выйдете на улицу", – пояснил он.

Вместо того, чтобы шокировать организм ледяной водой, Брайан посоветовал парадоксальный, но научно обоснованный подход: теплый или даже горячий душ.

Как справиться во время жары

Вода - ваш лучший друг. Пейте много в течение дня, даже если вы не чувствуете жажды - гидратация помогает регулировать температуру тела и предотвращает усталость или заболевания, связанные с жарой.

Промокание или промывание прохладной водой точек пульса, таких как шея, запястья, внутренние сгибы локтей и за коленями, может обеспечить мгновенное облегчение, поскольку эти участки помогают регулировать температуру вашего тела.

И хотя вентиляторы сами по себе хороши, они лучше всего работают в сочетании с другими методами охлаждения, поэтому попробуйте поставить перед ними миску со льдом или влажную ткань, чтобы помочь циркулировать более прохладный воздух.

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