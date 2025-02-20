Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

Гранат – это фрукт, который должен находиться в рационе каждого человека. Он наделен большим количеством витаминов и полезных элементов, которые так необходимы для поддержания здоровья.

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Многие хозяйки отказываются от покупки этого фрукта, ведь считают, что почистить его чрезвычайно трудно. Однако фудблогер Диана Гологовец в Instagram показала отличный метод чистки граната, благодаря которому вы не запачкаете его соком все вокруг.

Как почистить гранат

1. Отрезаем верхушку граната.

2. Делаем на плоде боковые разрезы.

3. Берем миску с прохладной водой. И отправляем в нее гранат, разбирая руками на части по линии разрезов.

4. Каждую часть отдельно освобождаем от зерен под водой.

5. Кожа и все лишние частицы граната останутся на поверхности воды. Вынимаем их и выбрасываем.

6. Процеживаем воду через сито, в котором должны остаться все зернышки.

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