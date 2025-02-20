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Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
15
Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

Гранат – это фрукт, который должен находиться в рационе каждого человека. Он наделен большим количеством витаминов и полезных элементов, которые так необходимы для поддержания здоровья.

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Многие хозяйки отказываются от покупки этого фрукта, ведь считают, что почистить его чрезвычайно трудно. Однако фудблогер Диана Гологовец в Instagram показала отличный метод чистки граната, благодаря которому вы не запачкаете его соком все вокруг.

Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

Как почистить гранат

1. Отрезаем верхушку граната.

Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

2. Делаем на плоде боковые разрезы.

Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

3. Берем миску с прохладной водой. И отправляем в нее гранат, разбирая руками на части по линии разрезов.

Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

4. Каждую часть отдельно освобождаем от зерен под водой.

5. Кожа и все лишние частицы граната останутся на поверхности воды. Вынимаем их и выбрасываем.

Как почистить гранат, чтобы не заляпать всё вокруг: лайфхак

6. Процеживаем воду через сито, в котором должны остаться все зернышки.

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