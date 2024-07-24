Как почистить матрас до состояния нового: лучшие лайфхаки

Матрас может стать настоящим рассадником вредных бактерий и грибковых спор, особенно во время летней жары. Регулярное очищение не только избавит его от грязи, мусора и аллергенов, но и защитит от вредителей, например, пылевых клещей.

Видео дня

Гигиена – не единственная причина поддерживать матрас в чистоте. Уход за матрасом также сохранит его качество и продлит срок службы. Эксперты собрали самые эффективные советы для очистки, которые быстро и качественно помогут избавиться от грязи.

Совет 1

Если на матраце есть пятна, и вы ищете быстрый способ от них избавиться, возьмите банку крема для бритья. Крем для бритья отлично справляется с устойчивыми пятнами, такими как кровь, моча и пот, так как ферменты в его составе расщепляют пятна.

Крем для бритья густой, поэтому он работает на ткани, фактически не впитываясь в матрас, что делает его идеальным чистящим средством для всех типов матрасов, включая пену с эффектом памяти. Просто распылите крем для бритья на пятно, которое вы хотите удалить, и потрите его. Оставьте на час, затем смочите влажной тканью.

Совет 2

Смешайте соду с несколькими каплями эфирных масел. Лучшими вариантами будут лимон или лаванда. Посыпьте смесь на пятно. Вы также можете использовать просеиватель для муки, чтобы равномерно распределить средство по поверхности матраса. Оставьте пищевую соду на пару часов, а затем пропылесосьте остатки.

Совет 3

Если вам нужен быстрый и легкий способ глубокой очистки матраса, пригодится утюг. Сначала нужно взять чистую миску и добавить столовую ложку пищевой соды, 1/2 стакана стирального порошка и столовую ложку зубной пасты. Смешайте эти продукты до состояния пасты, затем добавьте примерно 500 мл теплой воды и снова перемешайте.

Затем возьмите чистое полотенце или ткань из микроволокна и смочите их в смеси. Убедитесь, что вы отжали лишнюю влагу и положите ткань на поверхность кровати. Затем возьмите утюг (который должен быть на низком или среднем режиме) и проведите им по поверхности. Это сочетает тепло, пар и очистительную силу продуктов. Не используйте этот прием, если матрас с эффектом памяти.

Совет 4

Когда дело доходит до чистки матраса ребенка, вы не хотите рисковать использованием агрессивных химикатов. Но белый уксус отлично справится со своей задачей. Можно просто смочить пятно белым уксусом, а затем промокнуть излишки жидкости. Второй способ лучше всего использовать для устаревших пятен. Смешайте стакан перекиси водорода, 2 столовых ложки пищевой соды и каплю мыльного средства. Добавьте это в бутылку с распылителем и перемешайте. Распылите эту смесь на участок, и вы увидите, что пятно исчезнет в течение 15 минут.

Совет 5

В чистую миску добавьте два стакана теплой воды, две столовых ложки стирального порошка, столовую ложку пищевой соды и две столовые ложки спирта. Смешайте все вместе, убедившись, что пищевая сода полностью растворилась. Возьмите чистую ткань или полотенце и предварительно смочите их в смеси. Потрите поверхность матраса. Это также хороший способ удалить пылевых клещей из матраса.

Также OBOZ.UA рассказывал, как почистить матрас с помощью пылесоса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.