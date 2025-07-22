Как почистить слив раковины без агрессивной химии: натуральное средство

Засорение слива раковины может быть очень сложной задачей, но есть очень простой способ очистить его всего за несколько минут без использования каких-либо химических средств.

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Избавиться от небольших засоров легко, к тому же этот процесс занимает всего несколько минут, а все, что вам действительно нужно, это коробка кристаллов соды, пишет OBOZ.UA.

Нет необходимости вызывать сантехника для большинства обычных или несерьезных засоров. Попробуйте залить кипяток в раковину, а когда он стечет, наполните кружку кристаллами соды и вылейте их в сливное отверстие.

Кристаллы соды, также известные как стиральная сода, – это маленькие белые кристаллы, которые являются экологически чистыми и одним из самых эффективных природных способов растворения жира.

Они являются щелочным продуктом, а это означает, что они могут расщеплять кислотные вещества, такие как жир, остатки мыла и пищевые отходы, которые часто образуют липкий слой внутри труб.

Использование кристаллов соды может помочь устранить незначительные засоры, поддерживать чистоту труб, чтобы предотвратить их в будущем, а также сохранить свежий запах в раковине, нейтрализуя неприятные запахи.

Очень часто в социальных сетях можно увидеть рекомендации по использованию белого уксуса и пищевой соды для очистки сливных канализационных засоров, но когда эти два вещества смешиваются, они шипят и фактически нейтрализуют очищающую способность друг друга.

Пищевая сода также является щелочным веществом и может помочь растворить жир, но кристаллы соды гораздо сильнее и будут более эффективными для быстрой очистки труб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить засорение слива кухонной раковины.

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