Как почистить стиральную машину без химии: добавьте только два натуральных ингредиента

Для того чтобы ваше белье пахло свежестью, вы должны тщательно чистить свою стиральную машину ежемесячно. Для этого можно использовать два бытовых средства, которые точно есть в вашем шкафу.

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Блогер и эксперт по уборке Кристи поделилась в сети лайфхаками, которыми она пользуется, чтобы ее стиральная машина оставалась надолго в идеальном состоянии. В недавнем видео в TikTok она объяснила, для этого вам понадобятся обычные уксус и пищевая сода.

Как очистить стиральную машину

Налейте чашку белого уксуса в первое отделение ящика стиральной машины. Запустите машину в обычном цикле.

Затем засыпьте ложку пищевой соды в барабан стиральной машины. Снова запустите в обычном цикле.

Эта комбинация хорошо работает, поскольку она может удалять отложения жесткой воды, а также грязь и пыль. Поскольку пищевая сода является мягкой щелочью и абразивом, она может помочь расщепить и растворить грязь.

Благодаря кислотной природе уксуса он поможет растворить минеральные отложения и пятна от жесткой воды, а также устранить запахи. Когда они смешиваются вместе, они реагируют и производят углекислый газ.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно скачивать стиральную машину.

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