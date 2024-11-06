Как подготовить сад и огород к зиме: советы опытных дачников

Осень – это время готовить сад к зимнему покою. От того, как качественно мы подготовим растения к холодам, зависит их жизнеспособность весной и обильный урожай в следующем сезоне.

Видео дня

OBOZ.UA подготовил советы опытных специалистов, какие работы необходимо провести в саду осенью. Эти уловки помогут защитить растения от морозов и вредителей.

Очистка и обрезка

Одним из первых этапов подготовки сада к зиме является очищение деревьев от старой коры, мха и лишайников. Именно в этих отмерших частях коры скрываются вредители и возбудители болезней. После очищения ствола деревьев следует обработать дезинфицирующим раствором. Не менее важной процедурой является санитарная обрезка. Все сухие, больные и поврежденные ветки нужно удалить. Это не только улучшит внешний вид деревьев, но и предотвратит распространение болезней.

Защита от вредителей и болезней

Осень – оптимальное время для борьбы с вредителями и болезнями. После опадания листья вредители прячутся в трещинах коры и под опавшей листвой. Опрыскивание деревьев специальными препаратами поможет их уничтожить. Также важно убрать все опавшие листья и сжечь их, чтобы уничтожить зимующих вредителей.

Полив

Перед наступлением морозов необходимо произвести полив. Это особенно важно для молодых деревьев и кустарников. Накопившаяся в почве влага поможет растениям пережить зиму.

Укрытие растений

Некоторые растения, особенно теплолюбивые, нуждаются в укрытии на зиму. Молодые саженцы, розы, виноград и другие теплолюбивые культуры следует укрыть агроволокном или другим материалом. Это предохранит их от морозов и сильных ветров.

Подготовка почвы

Осенью следует подготовить почву к весенней посадке. Для этого необходимо перекопать грядки, внести органические удобрения и удалить сорняки.

Сбор семян

Осень – прекрасное время для сбора семян овощей и цветов. Собранные семена необходимо правильно высушить и хранить до весны.

Подготовка инструментов

После окончания всех садовых работ необходимо привести в порядок инструменты. Их нужно очистить от земли, высушить и смазать.

Компостирование

Опавшие листья, скошенная трава и другие органические отходы можно использовать для приготовления компоста. Компост является ценным органическим удобрением, которое можно использовать для подкормки растений следующей весной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда нужно выкапывать на зиму гладиолусы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.