Как подкормить огород пеплом: важные моменты

Пепел – это ценное удобрение для огорода, содержащее много полезных микроэлементов: калий, фосфор, кальций. Он может улучшить структуру почвы, повысить ее плодородие и защитить растения от некоторых болезней и вредителей.

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Золу лучше всего использовать на кислых почвах, поскольку она имеет щелочную реакцию. Специалисты советуют брать пепел из древесных пород, таких как береза или яблоня. А вот зола от хвойных деревьев не подойдет, может содержать смолистые вещества. OBOZ.UA рассказывает, как использовать это органическое удобрение.

Почему следует использовать пепел для подкормки

Зола – это ценный минеральный остаток, образующийся при сжигании органических материалов. Уникальный состав делает ее эффективным удобрением для разных типов почв и культур. Зола содержит большое количество калия, фосфора, кальция и других микроэлементов, необходимых для растений.

Преимущества использования этого удобрения:

Зола обогащает почву питательными веществами. Помогает разрыхлить тяжелые почвы и улучшает их водопроницаемость. Защищает растения от болезней – особенно эффективен пепел против грибковых инфекций. Не содержит хлора – что делает его идеальным для культур, чувствительных к этому элементу (картофель, виноград, огурцы, перец).

Как правильно вносить пепел в грунт

Пепел стоит вносить вразброс под перекапывание почвы, но можно и в бороздки, лунки и т.д. После внесения действие пепла длится от 2 до 4 лет.

Пепел можно использовать на всех типах грунтов, но способ его внесения зависит от структуры земли:

на тяжелых глинистых почвах – вносить осенью под перекапывание;

на легких песчаных и торфянистых почвах – добавлять весной перед посадкой.

Нормы внесения – в среднем 10 кг пепла на сотку земли.

Какие огородные культуры можно подкормить пеплом

Пепел является универсальным природным удобрением, которое подходит для всех видов почв и большинства овощных культур. Его главное преимущество в качестве источника калия заключается в отсутствии хлора, что делает его идеальным для таких культур, как картофель, перец, свекла, огурцы, баклажаны, а также ягодных кустов и плодовых деревьев – клубники, винограда, смородины, малины, сливы и крыжовника.

Применение древесной золы значительно улучшает урожайность картофеля, а также повышает содержание крахмала в клубнях. Ее усвоение растениями происходит более эффективно, чем в случае использования синтетических калийных удобрений. Для наилучшего результата при посадке в каждую лунку добавляют по две столовых ложки пепла, смешивая его с грунтом. В дальнейшем, при первом окучивании, под каждое растение вносят еще 1–2 ложки, а на этапе бутонизации – до половины стакана золы на куст.

Также пепел помогает оградить капусту от таких болезней, как кила и черная ножка. Он полезен для огурцов, кабачков и патиссонов. Достаточно добавить 1–2 столовых ложки пепла в лунку при посадке рассады или распределить стакан пепла на квадратный метр во время перекапывания грядки.

Чтобы подкормить томаты, сладкий перец и баклажаны, в посадочную лунку вносят три столовых ложки пепла, тщательно перемешивая его с землей. При перекапывании площади рекомендуется использовать три стакана пепла на квадратный метр.

Как приготовить жидкий настой

Чтобы питательные вещества лучше усваивались, можно приготовить жидкое удобрение:

1 столовую ложку пепла залить 1 литром кипятка;

настаивать 7 дней, периодически помешивая.

Полученный настой следует использовать для подкормки рассады или грядок каждые две недели.

Важные оговорки

Зола теряет калий при намокании, поэтому хранить ее следует в сухом месте.

Нельзя смешивать пепел с органическими удобрениями, такими как навоз.

Состав пепла зависит от сжигаемого материала. Наиболее ценный – пепел древесины (особенно березы).

Зола от сжигания пластика или бытового мусора не пригодна для садоводства.

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