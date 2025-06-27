Как подкормить перец в июле: действенное удобрение

Вкус сладкого перца во многом зависит от количества солнечного света и воды, которые получит этот овощ. Но и без правильной подкормки оставлять растение нельзя, ведь именно усвоенные из почвы питательные вещества делают его не только вкусным, но и полезным.

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Кроме того, правильная подкормка позволяет собрать более богатый урожай, ведь делает процесс цветения и формирования завязи для растения более эффективным. К счастью, хорошее удобрение для перца можно запросто изготовить в домашних условиях. OBOZ.UA рассказывает подробно, как это сделать.

Чтобы подкормить кусты перца всем необходимым, их нужно полить удобрением на основе живой хлебной закваски. Это биологическое средство, абсолютно безопасное для окружающей среды. Оно насыщает почву не только полезными микроэлементами, но и способствует ее заселению необходимыми растениям бактериями. Эти организмы помогают зелени лучше усваивать пищу и воду, улучшают структуру субстрата, повышают иммунитет посевов и усиливают их рост.

Для того, чтобы приготовить живую хлебную закваску для подкормки перцев, вам понадобятся 100 г ржаного хлеба, подойдет даже слегка черствый, но без плесени, и 1 литр теплой воды. Вот что нужно с ними сделать:

положите хлеб в достаточно большую посудину и залейте водой;

накройте емкость марлей или другой тканью для доступа воздуха к жидкости;

оставьте емкость на 3-4 дня в теплом месте, чтобы хлеб забродил.

Как только от закваски появится характерный кисловатый запах, удобрение для перцев готово. Его нужно процедить и сразу можно использовать.

Перцы подливают раствором закваски в концентрации 1 стакан на 10 литров воды. Вносят это средство весь июль под корень с периодичностью раз в неделю. Поливы не прекращают до конца сезона плодоношения перца.

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