Как подкормить замиокулькас после пересадки: советы

Замиокулькас – одно из самых популярных комнатных растений. И все благодаря его неприхотливости к условиям содержания. Однако даже этот эффектный суккулент может замедлить свой рост и продемонстрировать потребность в подкормке.

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О витаминном кондиционере, который станет для замиокулькаса настоящим зарядом энергии, рассказало издание Deccoria. Он поможет растению сформировать новые листья и восстановить рост молодых побегов.

Почему замиокулькас замедляет рост

Ваш любимый суккулент может перестать расти по нескольким причинам. Вот основные из них:

слишком большой горшок – замиокулькас может остановиться в росте, если его пересадили в слишком просторную емкость, в таком случае он всю свою энергию направит на отращивание клубней и корней;

– замиокулькас может остановиться в росте, если его пересадили в слишком просторную емкость, в таком случае он всю свою энергию направит на отращивание клубней и корней; слишком маленький горшок – тесный контейнер, напротив, сдерживает развитие корневой системы, что сказывается и на кроне;

– тесный контейнер, напротив, сдерживает развитие корневой системы, что сказывается и на кроне; пересадка – после переноса в новый субстрат замиокулькас определенное время будет приспосабливаться к новым условиям и вкладывать основные усилия в укоренение в свежей почве;

неподходящий полив – как недостаток воды, так и ее избыток может привести к приостановке роста замиокулькаса;

– как недостаток воды, так и ее избыток может привести к приостановке роста замиокулькаса; нехватка света – хотя о замиокулькасе и говорят, что он может расти чуть ли не в полной темноте, на самом деле свет ему все же нужен для здорового и интенсивного роста;

– хотя о замиокулькасе и говорят, что он может расти чуть ли не в полной темноте, на самом деле свет ему все же нужен для здорового и интенсивного роста; неадекватная подкормка – замиокулькас не дает новых листьев, если растет в истощенном субстрате, ему нужны питательные вещества для восстановления роста;

– замиокулькас не дает новых листьев, если растет в истощенном субстрате, ему нужны питательные вещества для восстановления роста; покой – осенью и зимой замиокулькас естественным образом замедляет темпы роста, это не должно вызывать беспокойства.

Как стимулировать рост замиокулькаса?

Если вы ухаживали за растением с ошибками, восстановить его можно, просто отрегулировав полив, питание или правильно его пересадив. Однако даже в таком случае ваш замиокулькас не откажется от порции витаминной воды, которая даст ему дополнительную энергию.

Чтобы приготовить такую воду вам понадобится 1 средний по размеру плод граната. Вытащите из него все зерна, сложите в просторный сосуд и залейте 1 литром воды. Дайте им настояться в течение 3 часов и процедите жидкость. Этим настоем поливайте замиокулькас каждые две недели. Концентрации витаминов и питательных веществ в такой воде должно быть достаточно, чтобы растение возобновило интенсивный рост.

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