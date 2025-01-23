Простое удобрение спасет даже самую слабую драцену: есть на каждой кухне

Драцена – одно из самых популярных комнатных растений, известное неприхотливостью в уходе. Однако, чтобы она оставалась здоровой и хорошо развивалась, важно правильно подобрать подкормку. Если листья начинают желтеть и сохнуть, а растение становится хилым – это одни из первых признаков недостатка питательных веществ.

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Эксперты советуют приготовить органическое удобрение, все компоненты для которого, вероятно, уже есть на вашей кухне. Издание Kobieta Interia рассказало о правилах ухода за драценой.

Основные правила ухода за драценой

Драцены любят яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев. Идеальным местом для драцены будут подоконники восточной или западной стороны.

Оптимальная температура для драцены – 18-25°C. Растение не любит сквозняков и резких перепадов температуры. Зимой лучше поддерживать температуру не ниже 15°C.

Драцена хорошо переносит сухой воздух, но следует периодически опрыскивать листья водой, особенно зимой. Пыль из листьев желательно протирать влажной тряпкой.

Полив драцены должен быть регулярным, но не чрезмерным. Драцена не требует интенсивного полива, особенно осенью и зимой, в периоды покоя.

Для полива используйте отстоявшуюся воду комнатной температуры. Сорта с цветными листьями требуют больше влаги.

Молодые драцены пересаживают ежегодно весной. Взрослым растениям достаточно пересадки раз в 2-3 года.

Грунт должен быть рыхлым, хорошо дренированным и питательным. Можно использовать универсальный грунт для комнатных растений, но желательно добавить в него немного песка или перлита для улучшения дренажа.

Почему драцена начинает засыхать

Причиной засыхания листьев драцены может являться неподходящее месторасположение. Еще одна причина – слишком полив и пересыхание субстрата (драцена нужно поливать раз в неделю).

Низкая температура в помещении и сквозняки также отрицательно влияют на драцену.

Еще одной причиной засыхания листьев драцены является плохое качество субстрата, состав которого со временем нарушается.

Если вы заметили, что листья вашей драцены начинают сохнуть, это также может свидетельствовать о заболеваниях, которые передаются от одного растения к другому, когда они стоят слишком близко.

Чем подкормить драцену

Флористы рекомендуют использовать натуральные органические удобрения.

Кофейная и чайная гуща – ценные удобрения для комнатных растений. Они обогащают субстрат питательными веществами и улучшают структуру почвы. Кроме того, чайные листья, разбросанные по поверхности почвы в горшке, также помогут избавиться от насекомых, летающих вокруг цветов.

Для приготовления кофейного удобрения возьмите 1 стакан гущи, залейте 10 л воды и подождите, пока гуща набухнет. Затем перемешайте, и можете немедленно приступать к поливу. Проводить такую обработку следует раз в 1-2 недели.

Как натуральные удобрения для драцены также полезны:

банановые кожуры;

вода после варки картофеля;

вода после варки яиц.

Также OBOZ.UA объяснял, чем полить комнатные цветы, чтобы они цвели дольше и ярче.

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