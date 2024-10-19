Как подняться на вулкан Этна: что нужно знать туристам-новичкам

Этна – самый большой в Европе действующий вулкан, находящийся на острове Сицилия. Гора имеет приблизительную высоту 3350 метров – точную цифру указать трудно, поскольку вулкан постоянно изменяется вследствие извержений и выбросов. Этна извергалась не менее 80 раз за последние 100 лет, а в августе 2024 года выбросила гигантское облако грязного черного пепла на высоту 10 км.

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Вулкан расположен рядом с городами Мессина и Катания. Это самая высокая гора Италии, расположенная южнее Альп. Согласно разным данным, на Этне есть от 200 до 400 вулканических кратеров. Несмотря на все опасности, пешие подъемы на Этну довольно популярны среди туристов. Эксперты рассказали, как подняться на вулкан и что нужно знать туристам-новичкам.

Этна – вызов не для слабонервных. Типичное горное сочетание высоты, скал и капризной погоды в уникальном контрасте с вулканической активностью делает предварительную планировку необходимым условием для путешествия.

Уже в ноябре вершина горы покрыта снегом, так что лучшие месяцы для подъема – апрель, май, сентябрь и октябрь. Весенние и осенние дни приятно теплые и солнечные, путешественников поменьше, а прекрасные пейзажи подарят невероятные впечатления.

Походы на гору Этна строго регламентированы. Запрещено подниматься выше 2500 м. Действует также запрет на самостоятельные подъемы, поэтому лучше заранее выбрать услуги компаний, предлагающих походы с гидом. Прежде чем расстаться с наличными деньгами, убедитесь, что ваш гид принадлежит Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche (Региональный колледж сицилийских альпийских и вулканологических гидов).

Gruppo Guide Alpine Etna Sud – старейшая ассоциация гидов Этны, созданная в 1804 году.

Походы начинаются в 8:30 или 9 утра, вернуться нужно после обеда, до смены погоды.

Теплая одежда и профессиональная обувь обязательны. Одевайтесь многослойно, надевайте длинные брюки и приобретите крепкую закрытую обувь, желательно подходящие кроссовки или ботинки. Даже когда на низкой высоте тепло, наверху будет холодно и ветрено. Возьмите в свой рюкзак ветровку, теплый головной убор и перчатки. Не забудьте о солнцезащитном креме, очках (от пыли, а также от солнечных бликов), теплом шарфе, чтобы защитить лицо от пыли и запаха газа. Если вы носите контактные линзы, возьмите с собой очки – уровень пыли очень высок.

Любое недостающее снаряжение, включая туристические ботинки, теплые куртки и трекинговые палки, можно взять непосредственно в домиках гидов. В стоимость большинства походов входит аренда комплекта.

Вы можете подойти к горе Этна двумя путями: с дикого севера (ближе к Таормине) или более развитого юга (ближе к Катании).

Северные склоны Этны, известные как Этна Норд, привлекают закаленных туристов. Походы с гидом начинаются с Пиано Провенцана, горнолыжного курорта на высоте 1800 метров, состоящего только из одинокого ряда деревянных хижин. Подъезд серпантином – от небольшого городка Лингваглосса (30 минут), построенного в 1556 году на древнем лавовом потоке, или от привлекательной деревни Джарре (45 минут) – вьется сквозь лимонные рощи, виноградники, буковый лес, сюрреалистические стально-черные поля и застывший во времени поток лавы.

Основная толпа туристов предпочитает Etna Sud. Походы вверх по более оживленным южным склонам начинаются от Пьяццале Рифугио Сапиенца (1910 м), разветвленной площади с хаотической смесью сувенирных хижин, спортивных магазинов и заведений быстрого питания. Это место, где можно сесть на единственную канатную дорогу горы Этна до панорамной высоты 2500 метров.

Чтобы добраться до Etna Sud, один ежедневный автобус AST курсирует от площади Джованни XXIII перед железнодорожным вокзалом Катания до Rifugio Sapienza (2 часа, 6,60 евро). Будьте осторожны: покупка билета на автобус онлайн не обеспечивает место в автобусе, говорят местные. Обратный автобус покидает Rifugio Sapienza в 16:30.

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