Некоторые туристы даже не слышали: приморский город в Европе поражает теплой погодой в октябре

Средиземноморское побережье может предложить множество вариантов для пляжного отдыха даже в октябре. Бархатный сезон здесь достаточно насыщен, а это значит, что толп туристов в популярных местах не избежать.

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Однако эксперты советуют обратить внимание на достаточно недооцененное направление. Речь о Задаре – небольшом городе в Хорватии, который предлагает уникальное сочетание истории и активного пляжного отдыха.

Задар – город на адриатическом побережье хорватской Далмации . Это экономический и культурный центр региона и пятый по величине город в стране. Задар издавна был крупным торговым и рыболовным портом. В настоящее время это крупный промышленный и культурный центр страны.

В Задаре тише, комфортнее и спокойнее, чем в Сплите и Дубровнике. Это настоящая скрытая жемчужина Адриатики. Задар – это тихие пляжи, прекрасные закаты, большие скалы и древние римские улицы.

Город предлагает немало развлечений – от экскурсий по островам на скоростном катере до прогулок по древним руинам. Регион может похвастаться поразительной историей, включая римское владычество, венецианский период и даже доисторические поселения. В Старом городе стоит прогуляться по древнеримскому форуму, созданному императором Августом.

Перед Первой мировой Задар оказался в пределах Габсбургской монархии, а после – получил статус итальянского анклава вместе с несколькими прилегающими небольшими населенными пунктами и был объявлен свободным портом. В 1943-1944 гг. Задар подвергся тяжелым бомбардировкам, в результате которых было уничтожено 80% исторического Старого города.

Главные достопримечательности Задара, которые стоит посетить:

древнеримский форум и руины римских сооружений;

церковь Святого Доната дороманского периода с IX в.;

готическая церковь Святого Фомы;

архиепископский дворец;

городская башня с часами;

материковые ворота, построенные в 1543 году;

портовые ворота, построенные в 1573 году;

францисканский монастырь XVI ст.

дворцы в стиле барокко

ратуша.

Гастрономия в Задаре – это настоящий рай для гурманов. Стоит полакомиться рагу из рыбы и крабов, известное как Brodet, сушеной свининой, смоченной в красном вине (Ninski šokol), традиционной вяленой мясной колбасой (Šokol), сыром и, конечно, свежими морепродуктами. Все это подают с традиционным местным напитком, изготовленным из вишни мараски.

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