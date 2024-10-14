Неизвестный Лондон: интересные места, где мало туристов, но они точно достойны внимания

Лондон – центр самых популярных достопримечательностей Великобритании. Миллионы туристов приезжают посмотреть на Собор Святого Павла, Кенсингтонский дворец и Биг-Бен. Но за пределами популярных туристических троп во всех уголках Лондона есть еще много интересного.

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Районы Лондона уникальны и особенны: от атмосферного Ноттинг-Хилл с его красочными домами и оживленным рынком до уютных мест, таких как Герн-Гилл или Ричмонд, больше напоминающих идеальные английские деревни. Эксперты рассказали, какие места следует включить в список must visit, если вы хотите увидеть Лондон с другой стороны и узнать больше о богатой истории и культуре.

Сад Киото, Кенсингтон

Войдя в этот спокойный японский сад, можно подумать, что вы находитесь в километрах от шумного города, несмотря на то, что парк находится всего в нескольких минутах от Хай-стрит Кенсингтон. Сады построены для празднования Японского фестиваля 1992 года в Лондоне и стали идеальным местом для тех, кто хочет убежать от суеты Лондона.

Хайгейтское кладбище

Другим тихим местом является Хайгейтское кладбище, известное своими поразительными гробницами. Кладбище в своем первоначальном виде открыли в 1839 году, в ходе реализации плана создания семи крупных кладбищ вокруг Лондона. Викторианские традиции привели к созданию большого количества готических могил и построек. На территории есть множество деревьев, кустарников и диких цветов. В старейшей части кладбища находится впечатляющая коллекция викторианских мавзолеев и надгробий.

Маленькая Венеция

Маленькая Венеция – это красочный кусочек Италии в центре Лондона, где встречаются каналы Риджентс и Большой Юнион-канал. Вдоль берегов канала стоят яркие яркие лодки. Побродив по этому волшебному району, вы сможете остановиться в многочисленных прибрежных кафе или отдохнуть в уютных пабах у воды.

Рынок Herne Hill

Герн Хилл — один из красивейших уголков Лондона, расположенный рядом с парком Броквелла и его знаменитым Лидо. По воскресеньям центр оживает шумным рынком, где продается все: от свежих морепродуктов и элитного сыра и приправ до одежды и ювелирных изделий.

Рынок Биллингсгейт

Вам нужно будет встать на рассвете, чтобы получить лучшие предложения, но рынок Биллингсгейт того стоит. Это самый лучший в мире рынок свежей рыбы и морепродуктов. Биллингсгейт работает с 4 до 8 часов утра со вторника по субботу, и вы, вероятно, пообщаетесь с некоторыми из лучших шеф-поваров Лондона, выбирая товар.

Рынок Малтби Стрит

Менее оживленный и туристический, чем известный рынок Боро, Малтби Стрит является убежищем для гурманов. Погружайтесь в бары и рестораны в этом преуспевающем районе, где посетители сидят на улице даже в холодные месяцы, создавая атмосферу вечного Парижа. Это также одно из самых лучших мест, где можно попробовать невероятную уличную еду Лондона.

Бассейн Паддингтон

В бассейне Паддингтон находятся одни из самых живописных мест Лондона, где можно насладиться завтраком, обедом или ужином у реки. Darcie & May Green – место для завтраков и коктейлей в австралийском стиле, оформленное в ярких цветах, а London Shell Co предлагает свежие морепродукты и романтическую атмосферу.

Парк Beckenham Place

В пригороде Бекхэма расположен один из лучших парков Лондона. В центре – прекрасное озеро, где посетители могут поплавать, а неподалеку от красивого внутреннего дворика продают кофе и завтрак, чтобы согреться после купания в холодной воде. Важно помнить, что посетители должны пройти вводный курс плавания в осенние и зимние месяцы перед тем, как погрузиться.

Исторические пабы в Мейфере

Пабы Мейфера традиционны и живописны, поэтому стоит побродить по этому состоятельному району, чтобы просто полюбоваться архитектурой. Одли в историческом районе Мейфер – классический лондонский паб, но имеет яркий разрисованный потолок, разработанный современной художницей Филидой Барлоу.

Примроуз-Хилл

Поднимитесь на вершину Примроуз-Хилл, откуда открываются одни из самых лучших пейзажей в Лондоне. Это идеальное место для пикника – не забудьте остаться до заката, чтобы в сумерках полюбоваться красочным горизонтом большой столицы.

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