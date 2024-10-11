Уникальные места в Европе: где провести незабываемый активный отпуск

Огромные и разнообразные просторы Европы действительно предлагают отдых на любой вкус. Ищете ли вы пляжи с белым песком, живописные ландшафты, отдаленные горные деревни или лучшие острова, или хотите отдохнуть по стандарту "все включено" – вы точно найдете варианты и предложения на любой запрос и бюджет.

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Если вы хотите действительно незабываемые впечатления и устали от толп туристов, эксперты составили рейтинг уникальных мест. Маршруты потребуют дополнительной планировки, но все усилия точно будут вознаграждены яркими эмоциями.

Альпийские походы и виды на Монблан

Каждый, кто ценит вид красивого горного массива, должен увидеть панорамы Монблана. Известная своей поразительной формой вершина на протяжении веков привлекает искателей приключений, любителей природы и упорных поклонников скалолазания, но, конечно, вам не обязательно быть альпинистом, чтобы влюбиться в это место.

Монблан расположен недалеко от Межева, причудливой альпийской деревни, которая обеспечивает идиллическое бегство и идеальное знакомство с французскими Альпами. Four Seasons Megève – единственное место, где вы можете забронировать номер в этом прекрасном городе. Бассейны, сауны, паровые бани и самый роскошный спа-центр подарят настоящее расслабление после длительных прогулок.

Арта, Майорка

Остров Майорка точно не является "скрытой жемчужиной", но Арта, спрятанная внутри страны от восточного побережья, бесспорно является уникальным местом. Этот креативный маленький поселок имеет множество прекрасных ресторанов, кафе и бутиков. Здесь также расположено одно из старейших поселений Сес-Паис.

Дорога Камино де Сантьяго

Если вам нужен отпуск, который не похож ни на какой другой, то Камино де Сантьяго или Путь Святого Иакова, без сомнения, подарит незабываемые впечатления. Дорога включает Португалию, Францию ​​и Испанию. То, что начиналось как религиозное паломничество, теперь привлекает любителей природы, авантюристов или всех, кто ценит пешие прогулки. Сегодня девять маршрутов стали популярными благодаря уникальным объектам на пути. Одним из самых коротких, но, пожалуй, самых интересных – Camino Primitivo. Эта прогулка занимает примерно две недели, а дорога пролегает через невероятные виды на горы и причудливые деревни. По дороге есть большое количество альбергов, где можно отдохнуть – эти оборудованные здания являются в основном общежитиями для паломников, где предлагают теплое и дешевое место для сна в конце каждого дня.

Тимишоара, Румыния

Тимишоара, третий по величине город в Румынии, возможно, не является популярным местом для отпуска, но привередливые европейцы выбирают его как город гастрономического туризма. Здесь сможете съесть самую сытную пищу, которая действительно согреет вашу душу. Независимо от того, ищете ли вы мясные блюда, чтобы насытиться после дня осмотра достопримечательностей, вкусную вегетарианскую или веганскую еду или блюдо из вьетнамской кухни, в Тимишоаре есть все. Casa Bunicii – это место, куда можно попробовать типичные румынские блюда, такие как свиная рулька с картофелем с розмарином и домашний лимонад, а ресторан Merlot идеально подходит, если вы хотите что-то более элитное с такими блюдами, как говядина вес и утиная грудка в меню. В Bio Fresh подают вкусные вегетарианские и веганские блюда, а также большой выбор соков и смузи.

Греческие острова

Греция включает 227 живописных населенных островов, поэтому есть смысл объединить несколько из них для путешествия. Верхняя и Нижняя Куфонисия – это два крошечных острова, никогда не возглавлявших списки лучших мест для посещения в Греции, поэтому сохранили подлинность и неприкосновенность природы. Теперь они стали более известными, но непринужденная атмосфера и окружающее их блестящее полупрозрачное море все еще делают Куфонисию местом мечты, где можно спрятаться и отдохнуть от всего этого. А из Куфонисии легко добраться на лодке до острова Шинусса, где вас ждут яркие белые здания с голубыми ставнями, простые таверны и атмосферный тихий отдых вдали от городской суеты. Здесь можно просто наслаждаться жизнью.

Итальянский регион Ломбардия

Регион Ломбардия в Италии является одним из лучших мест для гастрономического туризма в Европе. Из-за большого объема рисовых полей (42% итальянского производства риса приходится на Ломбардию), фирменным блюдом региона является ризотто, которое часто готовят с грибами и колбасой. Эксперты советуют заказать это блюдо в ресторане Valentino Legend Milano. Кроме ризотто, Ломбардия также известна полентой и сытными мясными рагами, в том числе брусчитти, приготовленным из кусочков остатков мяса, тушеных в вине и семенах фенхеля.

Компорт в Португалии

Село Компорта в Португалии годами привлекало творческих людей. Casa do Pego – богемный дом открытой концепции, поразит всех, кто ценит хорошую архитектуру, идеально продуманный интерьер и первозданную природу. Этот дом – настоящий рай с тремя двухместными спальнями, оформленными в темно-коричневых и бежевых тонах, бассейном на крыше с ярко-оранжевыми кушетками и мечтательными просторами на открытом воздухе, созданными для длинных ужинов в сумерках. Это идеальное место для творческого группового отдыха.

Азорские острова

Весной в водах, окружающих Азорские острова, плавает много китов, что делает Азоры одним из лучших мест для особого путешествия. Кроме наблюдения за китами, здесь можно насладиться большой дозой культуры, старинной архитектуры и замечательной пищи. Остров Сан-Мигель (Илья-Верде) является прекрасным местом для начала путешествия. Достопримечательности на Сан-Мигель включают украшенные изысканной плиткой Портас-да-Сидаде и симметричную часовню Носа-Сеньора-да-Пас. Ландшафты здесь действительно невероятны – от вулканических вершин до бирюзовых озер. Кухня Азорских островов сытная и богатая, обратите внимание на козидо, разновидность мясного и овощного рагу.

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