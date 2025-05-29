Как получить сладкий виноград при любой погоде: правила ухода

Виноград – растение очень чувствительное к вредителям и болезням. Различные нежелательные микроорганизмы и насекомые не меньше нас, людей, любят сочные сладкие ягоды и с радостью нападают на них, что грозит полной потерей урожая.

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Но как получить от винограда сладкие и сочные гроздья, не подвергая их такому риску? Издание "На пенсии" обратилось за советом к виноградарю-любителю Сергею Сидоряке, который предложил свою схему обработки виноградной лозы.

Главное, на что нужно ориентироваться, это фазы развития растения. Также нужно постоянно иметь в виду болезни, которыми оно может страдать. Всего в схему входит 5 обязательных обработок.

Итак, вот каковы стадии развития виноградной лозы, на которые нужно ориентироваться:

побеги достигли 30-50 сантиметров длины;

растение готовится к цветению;

растение только что отцвело;

до съема урожая осталось три недели;

после съема урожая.

Выбор конкретных пестицидов для каждой из этих стадий, а также проведение дополнительных обработок зависят от ситуации. Так во время первой обработки молодых побегов никогда не нужно использовать препараты против оидиума. Зато необходимо обеспечить растение медью.

Перед цветением виноград лучше обработать препаратом "Ридомил" или "Курзат М", а также применить что-то от оидиума и использовать инсектицидное средство (а если есть клещи, то инсекто-акарицид). После того, как виноград отцветет, его нужно обрабатывать только фунгицидом от оидиума, а ситуативно еще и от милдью. Также на этом этапе растение нужно защитить инсектицидом.

За 20 дней до съема урожая виноград снова обрабатывают от оидиума (два препарата, один из которых обязательно "Талендо") плюс инсектицид, от милдью – по ситуации. После съема урожая растению снова понадобится обработка от оидиума и защита инсектицидным препаратом от насекомых.

Эксперт обращает внимание, что во все обработки виноградной лозы обязательно нужно добавить препарат "Брексил комби" или "Брексил микс". На 12 литров воды разводят 30 граммов одного из средств - который есть у вас в наличии. Остальные препараты выбираются в зависимости от ситуации, а обработки проводят по мере необходимости.

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