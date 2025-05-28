Надо ли обрывать цветение на картофеле: как это повлияет на урожай

Цветение картофеля – естественный этап развития растения. Но нужно ли обрывать цветы для увеличения урожая? Этот вопрос волнует многих огородников. Одни считают, что цветы забирают слишком много питательных веществ, которые могли бы пойти на формирование клубней. Другие убеждены: излишнее вмешательство вредит.

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Чтобы выяснить, кто прав, ученые провели эксперимент, который дал неожиданные результаты. OBOZ.UA рассказывает, стоит ли все-таки обрывать цветение.

Эксперимент с цветом картофеля

В исследовании растения картофеля были разделены на три группы:

Первая группа: растения развивались естественно – цветы не трогали.

Вторая группа: во время бутонизации с растений аккуратно удаляли только бутоны.

Третья группа: в период цветения обрезали всю верхушечную часть растения, включая цветы и часть листьев.

Когда пришло время уборки урожая, результаты оказались весьма показательными.

Надо ли обрывать цветки

Группа 1 (без вмешательства) дала меньше клубней, но они были крупные, равномерные и здоровые.

Группа 2 (с оборванными бутонами) показала самое высокое количество клубней, однако качество уступало – много мелких, неоднородных по размеру экземпляров.

Группа 3 (с обрезанной верхушкой) оказалась наименее продуктивной: хотя количество клубней было значительным, но все они были слишком мелкие и непригодны для хранения или продажи.

Что делать огороднику: практические рекомендации

Не стоит обрывать цветы, если вы хотите получить отборный, крупный картофель. Естественный цикл формирует качественный урожай без дополнительного вмешательства.

Обрывать бутоны можно, если ваша цель – количество, а не товарное качество. Это может быть уместно, например, для кормового или технического картофеля.

Не обрезайте верхушку куста. Это почти гарантированно приведет к потере урожая.

Обрывание цветов или, тем более, обрезание верхушки – это стресс для растения. После такого вмешательства оно перенаправляет энергию на восстановление вегетативной массы, а не на развитие клубней. Вследствие этого ухудшается не только качество урожая, но и общая устойчивость к болезням.

Хотя соблазн повлиять на процессы роста велик, опытные агрономы и результаты исследований единодушны: вмешательство в цветение картофеля чаще вредит, чем помогает.

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