Как помыть окна без разводов: сделайте собственноручно действенный спрей
Если мысль о мытье окон заставляет вас закатывать глаза, вы не одиноки. Один из британских опросов показал, что мытье окон было одной из самых ненавистных задач для хозяев и хозяек, и даже более ненавистной, чем уборка ванной комнаты или мытье машины.
К счастью, Найджел Бирман, эксперт по уборке в Daily Poppins, имеет простое натуральное решение, которое стоит очень дешево: яблочный уксус, пишет Express.
"Он имеет гораздо более мягкий аромат по сравнению с обычным уксусом, что делает его гораздо более приятным в использовании. Он также невероятно эффективно удаляет грязь и оставляет ваши окна без разводов, без агрессивных химикатов, используемых в коммерческих чистящих средствах", – пояснил он.
Благодаря своей кислотности, яблочный уксус прекрасно расщепляет грязь и пыль без агрессивного воздействия коммерческих продуктов.
Кроме того, его мягкий, приятный аромат означает, что вам не придется иметь дело с чрезмерным запахом, который может оставлять уксус.
Как использовать яблочный уксус для очистки окон
- Смешайте раствор яблочного уксуса и воды в соотношении 50/50 в бутылке с распылителем.
- Слегка распылите раствор на окна.
- Протрите его салфеткой из микрофибры круговыми движениями, чтобы удалить полосы.
- Завершите, проведя по стеклу вертикальным или горизонтальным движением, чтобы удалить полосы.
- Для стойких пятен нанесите немного больше уксуса, чтобы эффективнее расщепить грязь.
Яблочный уксус отлично подходит для очистки и других частей вашего дома.
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