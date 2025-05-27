Как помыть окна без разводов: сделайте собственноручно действенный спрей

Если мысль о мытье окон заставляет вас закатывать глаза, вы не одиноки. Один из британских опросов показал, что мытье окон было одной из самых ненавистных задач для хозяев и хозяек, и даже более ненавистной, чем уборка ванной комнаты или мытье машины.

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К счастью, Найджел Бирман, эксперт по уборке в Daily Poppins, имеет простое натуральное решение, которое стоит очень дешево: яблочный уксус, пишет Express.

"Он имеет гораздо более мягкий аромат по сравнению с обычным уксусом, что делает его гораздо более приятным в использовании. Он также невероятно эффективно удаляет грязь и оставляет ваши окна без разводов, без агрессивных химикатов, используемых в коммерческих чистящих средствах", – пояснил он.

Благодаря своей кислотности, яблочный уксус прекрасно расщепляет грязь и пыль без агрессивного воздействия коммерческих продуктов.

Кроме того, его мягкий, приятный аромат означает, что вам не придется иметь дело с чрезмерным запахом, который может оставлять уксус.

Как использовать яблочный уксус для очистки окон

Смешайте раствор яблочного уксуса и воды в соотношении 50/50 в бутылке с распылителем. Слегка распылите раствор на окна. Протрите его салфеткой из микрофибры круговыми движениями, чтобы удалить полосы. Завершите, проведя по стеклу вертикальным или горизонтальным движением, чтобы удалить полосы. Для стойких пятен нанесите немного больше уксуса, чтобы эффективнее расщепить грязь.

Яблочный уксус отлично подходит для очистки и других частей вашего дома.

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