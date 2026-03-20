Как помыть окна без разводов за 10 минут: домашнее средство

Как только солнечные лучи попадают на ваши окна, легко заметить грязь и пыль, блокирующие свет, даже в темные и пасмурные дни. Существует много дорогих, а иногда даже вредных химических чистящих средств или паровых машин, которые обещают сделать ваши окна чище, чем когда-либо. Однако они не всегда работают хорошо.

Зато есть домашние средства для мытья окон, которые легко приготовить, и они такие же хорошие, как и фабричные, а часто и лучше. Хотя белый уксус является популярным натуральным вариантом, многим не нравится его запах. Как вариант, стоит попробовать чайные пакетики. Об этом способе рассказала эксперт по чистоте Барбара О'Нил, пишет Express.

"Забудьте о химикатах! Это домашнее средство для мытья окон из чая оставит ваши окна блестящими без разводов, к тому же, оно полностью натуральное и чрезвычайно простое в приготовлении!" – сказала она.

Что вам понадобится:

Два чайных пакетика, бывшие в употреблении или новые

Один стакан кипятка

Бутылка с распылителем

Салфетка из микрофибры.

Первый шаг – заварить чай, погрузив чайные пакетики в кипяток и дав им настояться примерно 10 минут, а затем полностью охладить.

Ваш раствор будет самым эффективным, если вы приготовите его из чайных пакетиков, которые не полностью высушены.

Затем перелейте чай в бутылку с распылителем. По словам Барбары, дубильная кислота в черном чае "убивает грязь и жир, оставляя окна без разводов".

Распылите раствор на окна, зеркала или любую стеклянную поверхность и протрите салфеткой из микрофибры для "красивого блеска". Для тех, у кого нет под рукой микрофибровой салфетки, сухая газета прекрасно подойдет для протирания окон.

Черный чай прекрасно подходит не только для окон, но и для жалюзи и пола. Натуральные танины в чае освежают древесину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем помыть окна без разводов, чтобы они просто сияли.

