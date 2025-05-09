Забудьте об аэрозолях и спреях! Чем помыть окна без разводов, чтобы они просто сияли

Существует множество спреев, сложных смесей для самостоятельного использования и инструментов, которые обещают придать стеклу блеск, поэтому выбор подхода может быть сложным.

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К счастью, ответ прост. Даг Брайант, профессиональный мойщик окон, поделился своим любимым решением, а также простой техникой, которой он пользуемся, пишет Express.

Итак, как оказалось, для достижения такого эффекта он добавляет небольшую каплю средства для мытья посуды на каждые 3,8 литра кипятка.

"Полностью погрузите швабру в раствор и пошевелите ею, чтобы перемешать мыло", – пояснил он.

Дуг также рекомендовал иметь под рукой щетку для пыли, ручную швабру, резиновый скребок со съемным резиновым лезвием и салфетку из микрофибры. Не забудьте положить полотенце на пол, чтобы собрать воду, которая стекает, если вы моете окна внутри.

Что касается метода, подход Дуга прост. Сначала вы должны использовать пылезащитную щетку, чтобы удалить пыль, грязь и паутину с окна.

Затем с помощью ручной швабры нанесите мыльную воду на стекло, убедившись, что она покрывает всю поверхность. Возьмите резиновый скребок и плавно и непрерывно проведите им по окну, начиная с верхнего угла и двигаясь вниз.

Далее протрите стекла салфетками из микрофибры, удаляя остатки влаги. Также следует протереть рамы окон, чтобы предотвратить попадание накопленной грязи обратно на стекло.

Даг поделился еще одним полезным советом: "Проводя лезвием по стеклу, убедитесь, что верхний край ракеля опережает нижний на несколько градусов. Это предотвратит появление линий после каждого прохода".

Если вы не хотите использовать средство для мытья посуды и воду, также подойдут растворы на основе уксуса и спирта, хотя Дуг призвал людей избегать аэрозольных или спрей-средств для чистки стекла.

Это связано с содержанием в них аммиака, который со временем может повредить ваши окна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать домашнее средство для мытья окон.

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