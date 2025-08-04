Как понять, что орхидею пора поливать: простой способ

Когда погода жаркая и солнечная, может показаться очевидным, что орхидеи испытывают жажду, но комнатное растение может пострадать, если его неправильно поливать. Садоводы, которые придерживаются жесткого графика полива, могут совершать серьезную ошибку.

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Душное лето может снизить скорость испарения, а это означает, что в компосте может быть больше влаги, чем вы ожидаете. Рон Макхаттон из Американского общества орхидей объяснил, что большинство орхидей погибает именно из-за чрезмерного полива. Тем не менее, существует простой метод, который поможет определить, когда вашу орхидею действительно нужно полить, пишет Express.

Орхидеи нуждаются в поливе именно тогда, когда компост становится сухим. Полив по графику может привести к чрезмерному увлажнению среды для выращивания, что может способствовать развитию грибка, гниения и потенциальных болезней.

Очень просто определить, компост пересох, поскольку вы можете просто вставить палец в смесь для выращивания, хотя чистый и удобный подход — просто использовать деревянную шпажку.

Древесина естественным образом впитывает воду и меняет цвет, когда она влажная, что позволяет быстро определить, нуждается ли орхидея в поливе.

Как проверить, нужен ли полив орхидей

Все, что нужно, это осторожно вставить шпажку в горшок для орхидеи примерно до середины, у корней растения.

Действуйте медленно и не вставляйте шампур слишком далеко, поскольку вы рискуете повредить корни.

Оставьте деревянную шпажку на месте примерно на 10 минут, затем выньте ее. Если шпажка влажная, к ней прилип компост, а древесина потемнела, значит горшок достаточно увлажнен, поэтому его не нужно поливать.

Однако, если шампур выглядит неизменным, сухим на ощупь, а древесина остается светлого цвета, значит, грунт высох и нуждается в поливе.

Тщательно перемешайте почву для орхидей, пока вода не начнет свободно стекать из дренажных отверстий горшка.

Регулярно проверяйте свою орхидею летом, особенно во время жары, но обычно ее нужно поливать один или два раза в месяц.

Если вы будете должным образом поливать свою орхидею по мере повышения температуры, растение разовьет более здоровые корни и, скорее всего, будет регулярно цвести, а цветы будут дольше держаться.

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