Как сделать, чтобы орхидея цвела долго и обильно: простой способ

В период между цветениями орхидеи имеют довольно невзрачный вид. Именно поэтому владельцы этих комнатных растений стремятся, чтобы они цвели как можно дольше и давали большое количество бутонов.

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Достичь этого можно с помощью простого удобрения. Вы регулярно готовите его у себя дома, но потом избавляетесь, как от обычных кухонных отходов. Подробнее об этом удобрении и его методах использования в уходе за орхидеями рассказало издание Interia Kobieta.

Владельцы орхидей часто обращают внимание на домашние средства подкормки своих растений, ведь фабричные удобрения бывают слишком концентрированными для этих нежных и чувствительных цветов. Избыток питательных веществ может стать для них даже губительным. А вот идеальную концентрацию можно найти в обычном картофельном отваре.

Вода, в которой вы готовили себе пюре, содержит крахмал, который стимулирует рост всей орхидеи. Также в ней есть витамины группы В (особенно B1, B2 и B3), а еще калий, магний, железо, кальций и фосфор. Эта комбинация необходима для правильного функционирования фотосинтеза, укрепления клеточных стенок, поддержки корней и способности растения к регенерации. А еще стимулирует цветение орхидеи.

Чтобы получить картофельный отвар, который подойдет для подкормки орхидеи, следуйте нескольким простым правилам. В первую очередь, не добавляйте во время варки соль или специи – жидкость должна содержать только вещества, которые выварились из клубней.

Перед использованием обязательно сцедите отвар через сито и дайте ему остыть до комнатной температуры. Разбавлять такое средство перед использованием не нужно. Использовать его можно раз в 1-2 недели вместо воды для полива.

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