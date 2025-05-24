Как повысить урожай картофеля: важный шаг во время выращивания

Картофель - один из самых легких овощей для выращивания, если его правильно посадить. Эксперт по садоводству объяснил, как получить хороший урожай картофеля, выполнив ключевой шаг.

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Гайден Солт, эксперт по садоводству в Jacksons Nurseries, советует садоводам использовать технику под названием "окучивание". Оно предусматривает размещение почвы или компоста вокруг основания растения, пишет Express.

"Картофель, выращенный из семян, будь то в почве или в мешках, сейчас начнет пускать побеги. Окучивание означает покрытие побегов компостом вокруг основания растения для стимулирования роста. Это также служит для защиты молодых растений от поздних заморозков", - пояснил он.

Если вы выращиваете картофель в больших горшках или мешках, начните с посадки клубней в компост толщиной примерно 10 см.

Когда начнут появляться ростки, продолжайте добавлять компост слоями по 5 см через регулярные промежутки времени. Подкапывание можно проводить каждые две-три недели, чтобы обеспечить здоровый урожай, а также это имеет дополнительное преимущество – подавление любых конкурирующих сорняков.

Гайден продолжил: "Еще одним важным элементом (окучивания) является предотвращение попадания света на картофель, которое может сделать его зеленым. Зеленые клубни могут быть ядовитыми".

Советы для начинающих по выращиванию картофеля

Картофель требует открытого, солнечного места для выращивания, не подверженного поздним заморозкам, поскольку молодые побеги подвержены повреждению заморозками в апреле и мае.

Выкопайте траншею глубиной около 15 см и положите на дно семенной картофель ростками вверх. Засыпьте их минимум 2,5 см почвы, осторожно, чтобы не повредить нежные ростки, и тщательно полейте.

Вы также можете выращивать картофель в больших контейнерах диаметром около 30 см. Ранние сорта являются лучшими, поскольку урожай меньше и быстрее созревает.

Картофель любит богатую, плодородную почву, в которую добавляют садовый компост или хорошо перепревший навоз.

Картофель также, как правило, любит слегка кислую почву с pH от 5,0 до 6,0. Чтобы обеспечить хороший урожай, поливайте картофель в сухую погоду. Картофель в контейнерах нуждается в регулярном поливе в течение всего вегетационного периода, особенно если он хранится в теплице.

Даже во влажную погоду может понадобиться поливать контейнеры для хранения на открытом воздухе, поскольку листья могут действовать как зонтик над компостом, предотвращая просачивание дождевой воды.

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