Картофель не прорастет: какой фрукт нужно положить возле нее

Если картофель сохраняется слишком долго, он начнет использовать сохраненные питательные вещества для роста, что приводит к прорастанию. Содержание его в неправильных условиях также может способствовать прорастанию.

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Пользователь Шантель Мила, которая достаточно популярна в TikTok благодаря своим советам по домашним делам, рассказала о простом приеме, который она использует, чтобы предотвратить прорастание картофеля.

Известно, что лучшее место для хранения картофеля, чтобы предотвратить его прорастание, – прохладное, темное и хорошо вентилируемое. А если при этом к куче этого овоща добавить еще несколько яблок, то вы получите отличный результат. Именно такой хитростью пользуется Шантель.

Почему это работает

Фрукты производят этилен газ, природный растительный гормон. Этот газ играет ключевую роль в процессе созревания разных фруктов и овощей.

Исследование 2016 года, опубликованное в Journal of Food Science and Technology, посвященное влиянию этилена на картофель, доказало, что этот газ замедляет выпрямление овоща.

Картофель хранился в холодном хранилище и получал дозы газообразного этилена через определенные промежутки времени. Исследования показали, что обработка этиленом задерживает прорастание картофеля, по крайней мере, при таких условиях.

При этом эксперты не советуют хранить вместе картофель и лук, поскольку это может принести больше вреда, чем пользы. Это потому, что оба овоща содержат значительное количество влаги, которое может ускорить процесс порчи.

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