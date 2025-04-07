Когда лучше сажать картофель в 2025 году: названо идеальное время

С приходом теплой погоды в Украине огородников начинает интересовать главный вопрос сезона – когда лучше посадить картошку. Так как в этом году Пасха приходится на 20 апреля, многие уже задумываются о том, чтобы выполнить эту работу к праздникам.

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Но, как говорят эксперты, спешить на самом деле некуда. Время посадки картофеля в первую очередь зависит от температуры воздуха и мягкости климата, пишет OBOZ.UA.

Согласно этой логике, конец апреля и начало мая – лучшее время для посадки овощей. В Страстную неделю хозяйки еще возятся у дома, довершая определенные дела, но с огородными посадками лучше подождать.

К началу мая земля уже хорошо прогреется, поэтому можно сажать картофель и не переживать за то, что он замерзнет в земле.

В пасхальную пятницу и субботу лучше ничего не делать на огороде. Если вы привыкли сажать картошку к Пасхе, то сделайте это в другие дни, ориентируясь на температуру, влажность воздуха и готовность к посадке.

На самом же деле, лучше все же подождать, и посадить картошку уже после пасхальных праздников, которые в этом году наступят раньше.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как посадить картофель, чтобы сэкономить место.

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