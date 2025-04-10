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Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся советами и рецептом
Один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении суп – гороховый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным, кулинары советуют горох замачивать на ночь, а также добавить копченности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, который готовится с копченностями.
Ингредиенты:
- 300 г гороха
- 1 л бульона (можно заменить водой)
- 3 л воды
- 0,5 ч л соды
- 300 г копченых ребер
- зажарка из лука с морковью (по 1 шт)
- 500 г картофеля
Способ приготовления:
1. Горох залейте водой, добавьте соду, оставьте на ночь. После промойте и варить 1 час, или пока горох сам разомлеет.
2. Когда горох превратится в пюре, добавить в кастрюлю 300 г копченых ребер, зажарку из лука с морковью, картофель и специи. Варите, пока картофель станет мягким.
3. Подавайте суп с сухарями.
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