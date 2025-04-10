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Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
210
Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся советами и рецептом

Один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении суп – гороховый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным, кулинары советуют горох замачивать на ночь, а также добавить копченности.

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Гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, который готовится с копченностями.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • 300 г гороха
  • 1 л бульона (можно заменить водой)
  • 3 л воды 
  • 0,5 ч л соды
  • 300 г копченых ребер
  • зажарка из лука с морковью (по 1 шт)
  • 500 г картофеля

Способ приготовления:

1. Горох залейте водой, добавьте соду, оставьте на ночь. После промойте и варить 1 час, или пока горох сам разомлеет.

Горох для супа

2. Когда горох превратится в пюре, добавить в кастрюлю 300 г копченых ребер, зажарку из лука с морковью, картофель и специи. Варите, пока картофель станет мягким.

Приготовление супа

3. Подавайте суп с сухарями.

Готовый гороховый суп

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