Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся советами и рецептом

Один из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении суп – гороховый. Для того, чтобы он был по-настоящему вкусным, кулинары советуют горох замачивать на ночь, а также добавить копченности.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, который готовится с копченностями.

Ингредиенты:

300 г гороха

1 л бульона (можно заменить водой)

3 л воды

0,5 ч л соды

300 г копченых ребер

зажарка из лука с морковью (по 1 шт)

500 г картофеля

Способ приготовления:

1. Горох залейте водой, добавьте соду, оставьте на ночь. После промойте и варить 1 час, или пока горох сам разомлеет.

2. Когда горох превратится в пюре, добавить в кастрюлю 300 г копченых ребер, зажарку из лука с морковью, картофель и специи. Варите, пока картофель станет мягким.

3. Подавайте суп с сухарями.

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