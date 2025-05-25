Как правильно готовить котлеты, чтобы они не распадались: делимся советами и рецептом

Сочные домашние котлеты – это блюдо, которое никогда не выходит из моды. Но часто бывает, что во время жарки изделия теряют форму, разваливаются или подгорают. Чтобы избежать таких ошибок, важно соблюдать несколько простых правил.

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О том, как готовить котлеты так, чтобы они всегда держали форму и радовали вкусом, рассказали на кулинарной странице foodlez ukraine в Instagram. Вы очень легко сможете достичь идеального результата.

1. Выберите правильный фарш

Для начала выберите качественный, свежий фарш (желательно домашний или только что перемолотый). Перед формированием котлет поставьте фарш в холодильник минимум на 20 минут. Это позволит ему стать более плотным и лучше держать форму.

Чтобы фарш лучше соединялся, добавьте в него столовую ложку картофельного или кукурузного крахмала на каждые 500 г мясной массы. Крахмал действует как естественный загуститель и помогает сохранять структуру во время обжаривания.

2. Как правильно панировать котлеты

Правильная панировка помогает удержать сок внутри котлет и делает их более устойчивыми

Сначала обваляйте котлеты в муке.

Затем окуните их во взбитое яйцо.

Завершите панировку в сухарях.

После этого оставьте котлеты на 5-7 минут, чтобы панировка "схватилась" и стала более прочной.

3. Как правильно жарить котлеты

Сковороду следует хорошо разогреть, но не доводить до дыма. Только тогда котлеты сохранят форму и не подгорят. Выкладывайте их на сковородку осторожно, не прижимая.

Жарьте котлеты по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Этого времени достаточно, чтобы образовалась румяная корочка и мясо успело приготовиться внутри.

Рецепт идеальных котлет

Ингредиенты:

фарш (свинина или говядина) – 500 г

крахмал – 1 ст.л.

яйца – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

панировочные сухари – 4-5 ст.л.

соль, перец, специи – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В холодный фарш добавьте крахмал, специи, хорошо перемешайте.

2. Сформируйте котлеты и обваляйте сначала в муке, затем в яйце, а после – в сухарях.

3. Оставьте котлеты на несколько минут.

4. Обжарьте на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны.

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