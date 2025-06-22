Как правильно хранить различные виды зелени: ваш салат будет всегда свежим и вкусным

Летний сезон – это настоящий рай для тех, кто любит добавлять в блюда свежую зелень. Однако уже через несколько дней после покупки или срезки с грядки она может завянуть, стать мокрой или просто потерять аромат. Чтобы сохранить ее как можно дольше и не выбрасывать продукты, важно знать несколько простых, но действенных лайфхаков.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как хранить разные виды зелени. Советы помогут вам сохранить продукт свежим на долго.

Что стоит сделать перед хранением

Начинать нужно с тщательного мытья. Зелень не стоит промывать под сильной струей воды, ведь это может повредить нежные листья. Лучше замочить ее в миске с холодной водой, меняя жидкость несколько раз – так легко убрать остатки земли и пыль. После этого зелень следует хорошо просушить: просто положите ее на чистое полотенце или воспользуйтесь специальной сушилкой для зелени. Влажная зелень быстрее испортится, поэтому убедитесь, что она полностью сухая.

Условия для хранения

Зелень лучше всего чувствует себя в прохладе, без попадания света. Это может быть холодильник, погреб или темный шкаф на кухне. В холодильнике оптимально хранить при температуре до +4°C. Хорошо, если есть специальный контейнер или отсек для зелени. Если нет – воспользуйтесь нижней полкой. Важно, чтобы листья не касались задней стенки холодильника – там они могут замерзнуть.

Как хранить самые популярные виды зелени

Петрушка

Идеальный вариант – поставить зелень в банку с водой, как букет. Если время от времени менять воду, она будет оставаться свежей до 20 дней. В специальных контейнерах срок может продлиться почти до 50 дней. Без воды петрушка хранится максимум до двух недель.

Укроп

Также хорошо чувствует себя в воде. В банке с водой хранится до полутора месяцев, в специальном герметичном контейнере – до двух месяцев. Если просто завернуть в полотенце и положить в холодильник, будет храниться до трех недель.

Кинза

Этот вид зелени более нежный. Лучше всего хранить ее в воде, но так, чтобы листья не касались жидкости. Иначе они быстро начнут темнеть и гнить. При таких условиях кинза останется свежей до 7-10 дней.

Зеленый лук

Ее можно хранить в банке с водой - луковички в воде, а листья вверху, накрытые пакетом с отверстиями. Так зелень останется свежей до трех недель. Другой способ – завернуть во влажное полотенце и положить в полиэтиленовый пакет.

Базилик

Из-за своего сильного аромата его стоит хранить отдельно от других продуктов. Он не любит холода, поэтому лучше всего держать его при комнатной температуре в банке с водой, как цветы. Так он продержится до недели.

шпинат

Хорошо хранится в полиэтиленовом пакете с небольшими отверстиями. В таких условиях свежие листья не портятся до 5-6 дней.

Даже при правильном хранении зелень постепенно теряет аромат и текстуру. Поэтому лучше планировать покупки и заготовки так, чтобы не держать ее слишком долго. А если зелень все же начинает увядать, ее можно заморозить, засушить или использовать для соусов и заправок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: