Как правильно поливать рассаду: важные советы

Наступил апрель – сезон высадки рассады в открытую почву все ближе, а уход за ней все сложнее. В частности, если вы хотите получить хорошо сформированные и устойчивые к погодным условиям растения, важно обеспечить им правильный полив.

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Чтобы сделать все как следует, воспользуйтесь чеклистом, который собрал для вас OBOZ.UA. Он поможет правильно поливать рассаду в течение всего периода ее выращивания.

Мягкая вода

Для молодых растений особенно важно, чтобы вода для полива была мягкой и не содержала много солей, которые могут обжечь тоненькие корешки рассады. Для этого воду для полива нужно брать мягкую. Получить ее можно путем отстаивания – продержите воду несколько дней в большом сосуде, а затем воспользуйтесь той, что собралась в верхних слоях. Также может подойти фильтрованная вода. Кое-кто собирает для таких целей воду дождевую – она тоже достаточно мягкая.

Качественный дренаж

В любом случае не выращивайте рассаду в емкостях без дренажных отверстий. Лишняя вода сама должна стекать через них – это лучший способ регулирования уровня увлажнения субстрата. К тому же это помогает корешкам получать больше кислорода.

Обильность полива

Рассаде нужна увлажненная, но не мокрая земля. Поэтому поливать ее нужно умеренно, но часто. И не давайте субстрату пересыхать – это тоже губительно для всходов.

Метод полива

Чтобы рассада не замокла, ее нужно поливать не так, как взрослые растения. От момента посева и до появления первых всходов лучше всего подойдет метод опрыскивания грунта из пульверизатора. Особенно если семена вы посеяли неглубоко. Когда появятся первые листочки, опрыскивание может повредить растениям – вызвать замокание, развитие грибковых инфекций и загнивание. На этом этапе лучше перейти на капельный полив или внесение воды снизу через поддон. В таком случае земля сама впитает столько жидкости, сколько нужно, через дренажное отверстие.

Частота полива

Как мы уже говорили, рассаду нужно поливать умеренно, но часто. Оптимален полив раз в 1-2 дня. Если рассада стоит у источников тепла, на солнце или в помещении с сухим воздухом, может потребоваться более частый полив.

Отслеживание состояния почвы

Чтобы отрегулировать полив рассады, проверяйте состояние почвы для нее два раза в день – утром и вечером. Потрогайте субстрат пальцем. Если он сухой на поверхности, немедленно внесите небольшое количество воды. Таким же образом вы сможете заметить, если переусердствуете с поливом и вам понадобится пауза в увлажнении рассады.

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