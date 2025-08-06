Как правильно срезать розмарин, чтобы он рос дальше: простая техника

Если вы хотите обеспечить себе цветение розмарина в течение всего года, то лучший способ собирать урожай – это срезать лишь треть растения за раз.

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При этом сосредоточьтесь на обрезке нежных молодых побегов или ответвлений от деревянистого стебля, чтобы стимулировать более кустистый рост. Когда же речь идет о большем урожае для стимулирования роста, лучшее время для этого – весна, когда растение лучше всего растет, пишет OBOZ.UA.

Лучшее время для сбора урожая – утро, когда испарится роса, и когда эфирные масла растения наиболее концентрированы.

Используйте чистые ножницы или секатор, чтобы срезать стебли чуть ниже листового узла. Если вам нужно лишь небольшое количество, срежьте на 5-7,5 см ниже кончика листа. Если вы срезаете больший урожай, можно срезать мягкие деревянные стебли, длина которых составляет до 20 см.

Срезанный розмарин хорошо хранится в холодильнике или морозильной камере, а также его можно высушить. Для этого сначала тщательно его помойте и высушите, а затем повесьте вверх в теплом сухом, проветриваемом помещении примерно на две недели.

Его также можно сушить в духовке. Для этого положите веточки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и установите духовку на самую низкую возможную температуру. Поставьте траву в духовку на два-четыре часа или пока веточки не станут сухими и ломкими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где посадить розмарин, чтобы он хорошо рос.

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