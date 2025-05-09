Как правильно сварить говяжий язык на салат: кожура будет прекрасно чиститься

Из говяжьего языка можно делать разнообразные салаты и другие закуски. Но перед этим продукт нужно отварить. Чтобы мясо было мягким и нежным нужно придерживаться особой технологии.

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О том, как правильно варить говяжий язык, рассказала фудблогер с ником mariiam foodblog в Instagram. Это значительно проще, чем кажется.

1. Язык нужно хорошо вымочить перед отвариванием. Для этого окуните его в холодную воду и оставьте так минимум на 2 часа.

2. Для дополнительной дезинфекции язык можно натереть лимоном.

3. После лимона хорошо промойте под проточной водой.

4. После того, как якзик вымочится, можно его отваривать.

5. Для этого наберите в большую кастрюлю воду.

6. Опустите в нее язык и доведите до кипения.

7. После закипания воду слить и набрать новую.

8. Добавить один целый почищенный лук, одну целую почищенную морковь, лавровый лист, перец горошком и соль.

9. Варить на среднем огне не менее двух часов.

10. Сразу после отварки быстро положить язык в ледяную воду.

11. Снять верхнюю кожуру – она будет очень хорошо отходить.

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