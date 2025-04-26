Как правильно варить яйца, чтобы их было легко чистить: простой лайфхак

Яйца – это утренний продукт, который мы часто готовим на завтрак в разных вариациях. Часто у нас слишком мало времени на это, поэтому мы стараемся минимизировать усилия по приготовлению пищи.

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Именно поэтому OBOZ.UA расскажет, как правильно варить яйца, чтобы они легко чистились. Этот способ поможет вам сэкономить драгоценное время.

Как варить яйца?

Чтобы сварить яйца вкрутую, поместите желаемое количество яиц в кастрюлю и залейте их холодной водой. После того как яйца полностью погружены (кастрюля не должна быть полной, достаточно, чтобы покрыть яйца), доведите воду до кипения на плите и дайте яйцам вариться в течение девяти минут при кипении.

Как сделать так, чтоб они просто чистились?

По истечении девяти минут мгновенно извлеките яйца из воды. Чтобы их легче было очистить от скорлупы, сразу погружайте яйца в холодную воду. Вы можете приготовить миску с холодной водой для яиц, пока они варятся, или просто положить их в новую миску и полить холодной водой, пока они не станут холодными на ощупь.

Когда яйца остынут, осторожно постучите по ним и начинайте чистить! Яичная скорлупа должна сниматься очень легко с минимальными проблемами, если они вообще будут.

Еще одна уловка, о которой следует помнить, — добавление пищевой соды в воду во время варки яиц. Это фактически повысит уровень pH яичных белков, благодаря чему их будет еще легче очистить от кожуры после того, как вы погрузите их в холодную воду. Яичный белок обычно имеет значение pH 7,6, но со временем значение pH возрастает. Однако вы можете сделать свежую порцию легкой для очистки, просто добавив пищевую соду в воду и повысив уровень рН яичного белка, вместо того чтобы ждать, пока яйца "состарятся".

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