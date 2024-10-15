Как празднуют еврейский праздник Суккот: история и традиции

16 октября с закатом у евреев начнется празднование Суккота – одного из главных иудейских праздников, которое продлится семь дней. Это "Праздник кустов", который отмечают в еврейском месяце Тишрей.

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Этот праздник символизирует благодарность за урожай и память о 40-летнем блуждании евреев в пустыне после ухода из Египта, когда они жили во временных шалашах - "сукках". Суккот – это не только память о прошлом, но и напоминание о вере, скромности и благодарности за жизнь, отметили в сообществе "Бней Азриэль".

Это время единения народа, переосмысления ценностей и благодарности за свободу и защиту, которую, согласно вере, даровал Творец.

История праздника Суккот

Суккот традиционно приходится на еврейский месяц Тишрей и отмечается сразу после Йом-Кипура. Праздник объединяет радость и духовность: после сурового дня покаяния приходит время веселья и спокойствия. В Торе он также называется "праздник сбора урожая", поскольку совпадает с завершением полевых работ.

Традиции

Особенностью празднования является построение шалашей. Иудеи в течение недели проводят в сукках большую часть времени: принимают пищу, молятся, общаются с родственниками и гостями. В регионах с теплым климатом в шалашах также ночуют. Это возвращение к условиям, где жили предки, символизирует отказ от чрезмерного комфорта и человеческой гордости.

Важно, чтобы шалаш стоял на открытом месте – во дворе или на балконе. Его крышу покрывают растительными материалами, такими как ветки и камыши, чтобы оставить пространство для солнечного света, но не защитить от сильного дождя.

Неотделимой частью празднования является ритуал подъема лулава – букета из четырех видов растений: этрогу (цитрона), лулава (пальмовой ветви), адаса (мерта) и арава (ивы). Эти растения символизируют разные типы людей, их духовность и единство.

Ритуал лулава выполняется ежедневно во время службы, за исключением субботы. Во время обряда люди обмахивают растениями свои дома и произносят благословения, отдавая уважение своей вере и единению общины.

Запреты

В первые два дня Суккота действуют строгие ограничения на работу. Разрешается использовать огонь, зажженный заранее, для приготовления пищи и праздничных свечей. В эти дни празднование полностью посвящено молитвам и обращению к Богу.

Едят на еврейский праздник Суккот

Особой популярностью во время праздничной недели пользуется традиционный еврейский хлеб хала. Обычно его едят, обмакивая в мед. На стол в Суккот подают овощи нового урожая. Также непременными атрибутами праздника есть осенние фрукты: гранаты и хурма.

Завершается Суккот праздником Шмини-Ацерет, который является отдельным праздником и продолжением предыдущих торжеств. Оно совпадает с завершением цикла чтения Торы и символизирует новый духовный этап.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда евреи празднуют Йом-Кипур.

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