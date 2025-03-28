Как приготовить бекон без масла: будет идеально хрустящим

Все любят есть вкусный и хрустящий бекон на завтрак с яйцами, но, к сожалению, он может получиться подгоревшим, если вы не знаете, как правильно его приготовить.

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Однако Энди Кукс, профессиональный шеф-повар и автор кулинарных книг, поделился, что ключ к идеально приготовленному "суперхрустному" бекону состоит в том, чтобы отказаться от масла и готовить его на воде, пишет Express.

Это может показаться удивительным способом приготовления, но добавление небольшого количества воды в сковороду во время приготовления бекона создает пар, а пар поможет жиру медленнее вытекать.

Вам понадобится:

Полосатый бекон

вода

Сковорода.

Как приготовить идеальный бекон

Все, что вам нужно сделать это поместить полоски бекона в холодную сковородку, а затем добавить столько воды, чтобы она их покрыла. Будьте осторожны, чтобы не переполнить сковороду.

Поставьте ее на сильный огонь и дождитесь пока вода испарится. Это займет всего несколько минут.

Когда вода выйдет, бекон очень быстро станет хрустящим, поэтому следите за сковородкой, чтобы он не подгорел. Если вам кажется, что он готовится слишком быстро, вы можете убавить огонь.

Когда бекон станет золотистым, переверните его, чтобы приготовить другую сторону. Подождите одну-две минуты, а затем переверните его еще раз, чтобы убедиться, что каждая сторона достаточно прокалена и имеет идеальный цвет.

Когда бекон приготовится, извлеките его из сковороды и выложите на бумажное полотенце, чтобы он впитал лишний жир.

Ваш бекон должен быть золотистым с идеальной хрустящей и нежной текстурой.

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