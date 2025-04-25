Как приготовить драники без терки: простой лайфхак
Драники – традиционное украинское блюдо, которое обычно требует натирания картофеля на терке. Однако этот процесс может быть трудоемким и занимать много времени. Современные кухонные приборы позволяют упростить приготовление драников, сохраняя их вкус и текстуру.
В этом материале редакция FoodOboz расскажет, как приготовить драники без терки. Вы справитесь очень быстро.
Лайфхак: драники без терки
Вместо традиционного натирания картофеля на терке можно воспользоваться блендером или мясорубкой для измельчения овощей. Это значительно экономит время и уменьшает физические усилия.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и лук, нарежьте их на небольшие кусочки.
2. Поместите нарезанные овощи в чашу блендера или мясорубки и измельчите до однородной массы.
3. Переложите полученную смесь в миску и оставьте на 5 минут, чтобы картофель отдал лишний сок.
4. Слейте лишнюю жидкость, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
5. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто, формируя драники.
6. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
7. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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