Как приготовить драники без терки: простой лайфхак

Драники – традиционное украинское блюдо, которое обычно требует натирания картофеля на терке. Однако этот процесс может быть трудоемким и занимать много времени. Современные кухонные приборы позволяют упростить приготовление драников, сохраняя их вкус и текстуру.

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В этом материале редакция FoodOboz расскажет, как приготовить драники без терки. Вы справитесь очень быстро.

Лайфхак: драники без терки

Вместо традиционного натирания картофеля на терке можно воспользоваться блендером или мясорубкой для измельчения овощей. Это значительно экономит время и уменьшает физические усилия.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и лук, нарежьте их на небольшие кусочки.

2. Поместите нарезанные овощи в чашу блендера или мясорубки и измельчите до однородной массы.

3. Переложите полученную смесь в миску и оставьте на 5 минут, чтобы картофель отдал лишний сок.

4. Слейте лишнюю жидкость, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

5. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто, формируя драники.

6. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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