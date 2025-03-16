Как приготовить хумус всего за 10 минут из минимума продуктов: рецепт Джейми Оливера

Хумус – это вкусный гарнир, который прекрасно сочетается с бутербродами и салатами.

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Этот кремовый соус легко обнаружить на полках супермаркетов, но часто он содержит длинный список ненужных ингредиентов. Сделать дома тоже легко, и в таком случае вы можете отказаться от добавок, консервантов и добавления сахара. Легкий рецепт всемирно известного шеф-повара Джейми Оливера предполагает всего пять ингредиентов и рассчитан на 10 человек, пишет Express.

Для этого рецепта необходим блендер или кухонный комбайн, если вам необходима однородная текстура.

Ингредиенты

Одна банка 400 г нута.

Один маленький зубчик чеснока

Одна столовая ложка тахини

Один лимон

Оливковое масло первого отжима.

Способ приготовления

Сначала слейте нут и высыпьте его в кухонный комбайн. После стечения промойте его в дуршлаге, чтобы удалить остатки аквафабы (воды из бобовых).

Затем очистите чеснок и добавьте целый зубчик в кухонный комбайн. Добавьте тахини, обильно выжатый лимонный сок и столовую ложку растительного масла.

Приправьте щепоткой морской соли, затем накройте кухонный комбайн крышкой и взбейте до однородности.

После смешивания хумус соскребите шпателем по стенкам лоханки, а затем снова взбейте до однородности. Убедитесь, что зубчик чеснока полностью растерт, чтобы не оставить комок в соусе.

Попробуйте хумус и при необходимости добавьте еще лимонный сок или каплю воды, чтобы размягчить его. Затем насыпьте хумус в миску, в которой вы будете его подавать.

По желанию перед подачей посыпьте хумус паприкой или семенами подсолнечника.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, нужно ли есть хумус и чем он полезен.

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