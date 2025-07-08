Как приготовить идеальное яйцо-пашот без кастрюли: процесс займет 1 минуту

Яйца-пашот – любимое блюдо на завтрак, но приготовить их идеально бывает сложно. К счастью, существует лайфхак, который поможет вам сделать это безупречно всего за одну минуту.

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По словам фудблогера Эмили Скотт, известной в TikTok как @whatiateforbreakfast, вам даже не нужно использовать плиту, поскольку всю работу сделает микроволновая печь.

Вместо этого она берет посуду, пригодную для использования в микроволновой печи, что делает процесс максимально простым – надо просто разбить яйцо и нажать кнопку.

Для начала Эмили смазывает небольшую форму для выпечки и разбивает туда яйцо. Если вы готовите больше одного, она предлагает использовать несколько небольших формочек для выпечки.

Затем блогерша наливает свежекипяченую воду, пока яйцо полностью не погрузится. Осторожно проколите яйцо и белок коктейльной палочкой, шпажкой или острым ножом. Это помогает предотвратить взрыв яйца, поэтому не пропускайте этот шаг", – посоветовала она.

Далее настало время для микроволновой печи, где Эмили рекомендует готовить яйцо в течение 40-45 секунд. Однако время приготовления может отличаться в зависимости от мощности вашего прибора.

"Если они недоваренные, попробуйте добавлять еще пять или десять секунд за раз, пока белки не приготовятся, но желток все еще будет жидким", – отметила Эмили.

Как только яйцо сварится, просто положите его на кухонное полотенце, чтобы впитать лишнюю воду, и оно готово.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сварить яйца, чтобы их было легко чистить.

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