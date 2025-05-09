Как приготовить идеальную яичницу без сковороды: гениальный лайфхак

Яйца - идеальный продукт для сбалансированного белкового завтрака. Но приготовить их идеально удается не всегда. Часто мы можем получить резиновую массу, которая еще и прилипает к сковородке.

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Однако ЧихЮ Чианг, повар и основательница I Heart Umami, поделилась гениальным лайфхаком приготовления яичницы без использования сковороды и большого количества масла, пишет Express.

Кулинар предлагает использовать аэрофритюрницу как быструю и беспроблемную альтернативу традиционному жарке на плите. "Приготовление яичницы в аэрофритюрнице - это быстрая, простая и лучшая альтернатива готовке на плите", – отметила она.

Этот метод не только радикально упрощает процесс, но и предлагает более здоровый вариант, значительно уменьшая использование масла и уменьшая количество жиров и калорий.

Ключевым преимуществом использования аэрофритюрницы является равномерное приготовление, которое она обеспечивает, в результате чего яйца имеют насыщенную и кремовую текстуру.

Единственные ингредиенты, которые вам понадобятся для этого, это одно яйцо и немного масла в спрее. Для этого метода она посоветовала просто сбрызнуть небольшую емкость маслом (или смазать маслом), поместить ее в аэрофритюрницу при температуре 200°C и разогреть в течение пяти минут.

Для этих яиц во фритюрнице можно использовать оливковое или сливочное масло, только убедитесь, что вы тщательно опрыскали или смазали противень, чтобы предотвратить прилипание.

Наконец, разбейте яйцо в небольшую миску или кружку, и когда противень нагреется, осторожно вылейте его на предварительно разогретый противень.

Поставьте лоток в аэрофритюрницу, разогретую до 180°C. Имейте в виду, что время приготовления может меняться в зависимости от размера и начальной температуры яйца; меньшие яйца или те, что имеют ближе к комнатной температуре, приготовятся быстрее.

Когда блюдо будет готово, просто выньте лоток из аэрофритюрницы, осторожно снимите яйцо с помощью лопатки и наслаждайтесь безупречно кремовой яичницей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что яичницу можно приготовить лучше менее чем за 10 минут, поскольку блюдо получится намного вкуснее, если отказаться от использования одного распространенного ингредиента.

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