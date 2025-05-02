Яичница получится более вкусной, если перестать готовить ее с одним ненужным ингредиентом: о чем идет речь
Оказывается, что яичницу можно приготовить лучше менее чем за 10 минут, поскольку блюдо получится гораздо более вкусным, если отказаться от использования одного распространенного ингредиента.
О таком своем наблюдении написала автор Express Кэтрин Макфиллипс. "По моему опыту, добавление жидкости к яичнице-болтке увеличивает время приготовления, что повышает вероятность того, что она станет резиновой и пережаренной. Однако, пролистывая кулинарную книгу, я нашла один рецепт завтрака, в котором предлагалось использовать кукурузный крахмал для сгущения яиц и улучшения их текстуры", – написала она.
Кукурузный крахмал покрывает белки яиц, помогая им удерживать влагу и предотвращая их слишком быстрое свертывание. Это создает более гладкую и шелковистую текстуру без необходимости добавлять сливки или молоко, поэтому вы получите гораздо более вкусные яйца без лишних усилий.
Как сделать яичницу гораздо вкуснее
Вам понадобится (на одного человека):
- Два яйца
- Одна столовая ложка кукурузного крахмала
- Кусочек сливочного масла (для приготовления)
- Черный перец
Способ приготовления
Разбейте два яйца в миску и добавьте столовую ложку кукурузного крахмала с горкой. Затем смешайте оба ингредиента вместе, пока белый мучнистый кукурузный крахмал не исчезнет в смеси.
Растопите немного сливочного масла на сковороде. Как только масло полностью растает, добавьте яичную смесь и сразу начните ее помешивать. Обязательно постоянно мешайте яйца на сковороде, чтобы все равномерно приготовилось.
Когда яичница будет почти готова, снимите ее с огня и отдохните минутку. Если дать яичнице отдохнуть, она будет продолжать готовиться на теплой сковороде, но это поможет ей сохранить влагу, чтобы она не пересохла.
Далее можете добавить сверху свои любимые приправы и кушать свое блюдо.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить яичницу еще вкуснее.
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