Яичница станет намного вкуснее: хитрый трюк, который изменит представление о привычном блюде

Жареные яйца очень легко приготовить, но приготовить их должным образом может быть сложно, если вы не знаете нескольких нюансов.

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Очень часто яйца жарят с большим количеством растительного масла, из-за чего белки могут слишком быстро подрумяниться, а желтки еще недостаточно приготовиться. Это приведет к обгоревшему и резиновому жареному яйцу, которое не очень приятно есть. Шивон Вайтман, повар и основатель Slimming Eats, рассказал, что главное в приготовлении идеальной яичницы – принадлежности, которые вы для этого используете, пишет Express.

"Ключ к приготовлению яиц без слизистой верхушки – это крышка, особенно если вы не хотите переворачивать яйцо. Итак, чтобы достичь этого, вам нужна крышка, подходящая к кастрюле, которую вы используете. Содержащийся под ней пар приготовит верхнюю часть яйца к совершенству, сохраняя приятный жидкий желток, который так нравится многим из нас", – сказал он.

При этом повар рекомендует использовать минимум масла. Приготовление на пару – это простой способ обеспечить равномерное распределение тепла по каждой части яйца, так что вы получите идеальную яичницу с хрустящими краями и кремовым желтком.

Этот способ также означает, что вам не придется возиться, пытаясь перевернуть яйцо или готовить его в слишком большом количестве растительного масла, из-за чего оно будет слишком влажным и жирным снизу.

Как правильно приготовить яичницу

Сначала поставьте сковороду на средний огонь на плиту. Затем добавьте одну маленькую чайную ложку сливочного или масла.

Когда сковорода полностью разогреется, разбейте в нее яйцо. Вы можете сначала разбить яйца в небольшую миску, а затем добавить их на сковороду, чтобы кусочки скорлупы не застряли в сыром яйце.

Когда яичные белки начнут вскакивать, убавьте огонь. Затем накройте сковороду крышкой, чтобы полностью покрыть яйца.

Дайте яйцу вариться на пару одну-две минуты. Блюдо будет готово, когда яичный желток станет бледным полупрозрачным белым верхом, поскольку это означает, что он полностью сварен.

Приправьте солью и перцем и можно есть.

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