Как приготовить идеальную яичницу за две минуты без сковородки

Яйца – универсальные, легко добавляются в различные блюда, считаются одними из лучших полезных продуктов и относительно просты в приготовлении.

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Автор книги рецептов Данни Мартин и основательница блога о еде Hungry Healthy Happy рассказала о своей интересной технике приготовления яичницы за две минуты, которая всегда получается "идеальной". Для этого рецепта вам не понадобится сковородка, пишет Express.

Чтобы избежать распространенных ошибок при жарке яиц и ускорить процесс, Данни делится своей менее известной техникой, которая отличается от традиционных методов.

Это потому, что, по ее словам, идеальную яичницу можно приготовить без использования сковороды. Кулинарка рекомендует использовать для этого микроволновую печь.

Она добавила, что метод приготовления в микроволновой печи гарантирует безупречные жареные яйца каждый раз, а также упрощает утренние процедуры.

Однако единственным важным компонентом этих идеальных яиц из микроволновой печи является свежесть, ведь яйца необходимо "довести до комнатной температуры перед использованием".

Данни рекомендует использовать яйца среднего размера, дополнительно объясняя, как размеры также сильно влияют на время их приготовления.

Масло в форме спрея - еще один важный элемент для этого "идеального" метода жареных яиц, поскольку оно обеспечивает их чистое отделение от емкости, также разрешено использовать обычное масло или покрывать дно миски достаточным количеством масла.

Данни советует начать приготовление, сбрызнув маслом миску или форму для микроволновой печи, а затем разбив туда яйцо. Она рекомендует проколоть желток коническим концом ножа, поскольку это предотвратит любые неприятные высыпания.

Следующий шаг – поместить на миску тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи, и готовить на высокой мощности 30 секунд, а затем оставить ее на одну минуту, чтобы она остыла.

Если вы оставите его на одну минуту, это позволит яйцу приготовиться от тепла и пара, одновременно закрепляя белки яйца, не переваривая желток.

Далее готовьте еще 15 секунд, а затем проверьте еще раз, возможно, понадобится еще 10 секунд, в зависимости от того, как вы любите готовить яйца.

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