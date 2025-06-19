Как приготовить идеальные яйца-пашот за 3 минуты: совет от кулинарки, которая имеет звезду Мишлен

Приготовление яиц-пашот может показаться довольно кропотливым и сложным процессом.

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Если вы хотите каждый раз идеально готовить яйцо-пашот, то шеф-повар Салли Абе, удостоенная звезды Мишлен, имеет для вас идеальный совет, пишет Express.

По ее словам, первым удачным решением будет охлаждение яиц в холодильнике. Это поможет им сохранить форму во время приготовления

"Сначала разбейте яйцо в сито, пусть стечет лишний белок", – посоветовала она. "Тогда лучше всего довести до кипения большую кастрюлю с водой - "чем глубже, тем лучше", – сказала Салли.

Положите разбитое яйцо в небольшую миску; уменьшите огонь, добавьте каплю уксуса и с помощью венчика создайте эффект водоворота в воде, а затем быстро всыпьте яйцо.

Варите три минуты, затем выньте из воды шумовкой и уберите лишнюю влагу с помощью бумажной салфетки.

В результате вы получите идеальное яйцо-пашот, которое не рвется и не растекается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как готовить яйца-пашот по советам Джейми Оливера.

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