Яйца-пашот получатся идеальными: два обязательных правила от Джейми Оливера

Яйца-пашот могут быть одним из самых простых, но в то же время самых сложных блюд в приготовлении. Так, вода должна быть достаточно горячей, чтобы белки стали твердыми, но не кипящей, поскольку чрезмерное движение может привести к их расслаиванию.

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Также важно использовать свежие яйца, поскольку они, как правило, лучше держат форму. Для тех, кто испытывает трудности с приготовлением идеального яйца-пашот, известный британский шеф-повар Джейми Оливер на своем официальном канале в YouTube показал пошаговую инструкцию.

В своем видео он демонстрирует, как готовит идеальное яйцо-пашот, призывая зрителей придерживаться двух правил. Первое правило он сформулировал так: "Единственный способ приготовить идеальное яйцо-пашот - это иметь действительно свежие яйца".

Объясняя, как лучше всего нагреть воду, Джейми посоветовал избегать кипения. Он сказал: "Доведите воду до кипения, это означает, что появятся пузырьки, а затем снимите ее, чтобы они утихли. Пашот - это не кипячение. Кипячение разобьет яйца. Яйца-пашот нежные".

Показывая, как именно он добавляет яйцо в горячую воду, он разбивает скорлупу и высыпает содержимое в небольшую миску. Затем он выливает белок и желток в воду.

Он объяснил, почему не использует уксус. "Некоторые говорят: "Добавьте немного уксуса в воду". Правда? Почему?" – сказал он. "Да, это делает яйцо тверже, но на вкус оно как уксус, поэтому я бы посоветовал не беспокоиться" по поводу этого.

Относительно времени приготовления, шеф-повар сказал: "Три минуты обеспечат вам мягкое яйцо".

Выкладывая одно из яиц-пашот на ломтик хлеба с маслом, он сказал зрителям: "Хорошее яичко, приготовленное идеально".

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