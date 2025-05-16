Как приготовить идеальный хрустящий тост: один нюанс сделает его непревзойденным

Хлеб с маслом, что может быть проще? Но многие из нас даже не осознают, что мы бездумно готовим тосты по своей привычной технике, которая может быть далека от истины.

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Одна експертка поделилась способом приготовления лучшего тоста, который вы когда-либо пробовали. Он получится гораздо вкуснее - хрустящим снаружи и более пышным внутри - если просто изменить порядок приготовления, пишет Express.

Ради "лучшего тоста в вашей жизни" вам придется отказаться от тостера. Хитрость заключается в том, чтобы сначала намазать хлеб маслом, как объясняет Келли Жак, совладелица пекарни Ayu Bakery в Новом Орлеане.

В результате "масло плавится насквозь, пропитывая тост". Кроме того, хлеб таким образом становится более хрустящим, чем если бы вы просто положили его в тостер.

Келли сказала, что благодаря "жарке" тост получается чрезвычайно "хрустящим снаружи и мягким и пушистым внутри".

При этом стоит обратить внимание на то, что мягкое масло подходит лучше всего. Гораздо легче намазывать хлеб, если масло комнатной температуры и пригодно для намазывания.

Также не бойтесь сливочного масла. Оно должно пропитывать весь кусочек, поэтому не экономьте на нем.

Следует отметить, что если вы предварительно намазали хлеб маслом, то не следует готовить его в тостере. Растопленное масло может привести к пожару, поэтому положите хлеб на гриль или во фритюрницу, если она у вас есть.

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