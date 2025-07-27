Как приготовить лосось, чтобы был сочным и ароматным: метод Джейми Оливера

Известный шеф-повар Джейми Оливер нашел идеальный способ приготовить лосося, чтобы он получился "сочным и насыщенным вкусом" за 15 минут, используя только один кухонный предмет.

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Для этого рецепта вам понадобятся только филе лосося, колбаса чоризо, соус на ваш выбор и один кухонный предмет: рулон фольги. Для дополнительного вкуса вы также можете приправить блюдо травами, пишет Express.

"Я хочу показать вам, как готовить рыбу. У меня есть два обычных филе лосося, вам нужно сделать надрез на шкурке примерно на сантиметр. Туда можно положить приправы, также это поможет быстрее приготовиться", – объяснил повар.

И продолжил: "Сначала я приправлю ее травами: петрушкой, мятой, базиликом, прекрасно. Поэтому, пока рыба будет готовиться, вкус этих трав сразу же попадет в рыбу".

Затем Джейми взял свою колбасу чоризо, нарезал ее тонкими ломтиками. Возьмите метр фольги, сложите ее пополам, а затем вылейте в фольгу выбранный соус.

Далее вы можете добавить любые овощи, которые хотите, затем положить ломтики чоризо к соусу, прежде чем выложить сверху филе лосося, а затем сбрызнуть его небольшим количеством оливкового масла.

Далее сложите фольгу в "конверт", достаточно плотно, чтобы соус не вытекал.

Фольга является ключевым элементом этого блюда. Как объясняет Джейми: "Во время приготовления соус закипает, испаряется, попадает на верхнюю часть пакета, а затем на рыбу выпадает замечательная влажность".

Затем возьмите противень, поместите туда конверт и поставьте его в духовку, разогретую до 220°C, примерно на 15 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить лосось во фритюрнице, чтобы он был сочным.

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