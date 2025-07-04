Как приготовить лосось во фритюрнице, чтобы он был сочным: один секрет

Лосось очень легко пересушить во фритюрнице, но оказывается, что если вы потратите всего 10 минут на то, чтобы правильно приготовить филе, оно будет намного сочнее и вкуснее.

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Так, кулинарный эксперт Арман Лью, основатель The Bigman's World, раскрыл простой метод, который поможет сохранить насыщенный вкус лосося. "Коричневый сахар. Мой секретный ингредиент! Добавление щепотки сахара помогает карамелизировать рыбу и придает ей хрустящую корочку и очень нежную сладость", – сказал он, передает Express.

Использование небольшого количества коричневого сахара в качестве глазури сохранит влагу в филе, чтобы предотвратить его высыхание, поэтому вы получите идеально приготовленный лосось, невероятно сочный и нежный внутри.

Коричневый сахар также помогает коже лосося карамелизироваться во время приготовления, поэтому вы получите слегка хрустящую внешнюю корочку, что сделает блюдо еще вкуснее.

Он также добавляет сладкий контраст, который помогает раскрыть природное богатство лосося, придавая ему маслянистый вкус, поэтому каждый кусочек будет невероятно вкусный.

"Аэрофритюрница творит чудеса, создавая идеально хрустящую и чешуйчатую внешнюю часть лосося, сохраняя при этом все его соки, а сладкая и острая приправа выводит блюдо на новый уровень. Это один из любимых ужинов моей семьи в будни", – сказал эксперт.

Как готовить

Для начала промокните лосося бумажными полотенцами. Это уменьшит влажность на коже, благодаря чему он равномерно прожарится во фритюрнице, а также уменьшит вероятность разбрызгивания глазури.

Смешайте оливковое масло, соль и перец в небольшой миске. Добавьте коричневый сахар, копченую паприку, чесночный порошок и луковый порошок.

Натрите глазурью весь лосось, затем положите филе кожей вниз в корзину или лоток аэрофритюрницы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как необычно приготовить лосось.

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