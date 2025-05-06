Как необычно приготовить лосось: раскрыт древний секрет

Лосось является любимым блюдом многих, существует множество рецептов его приготовления, и каждый из них по-своему уникален.

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Писательница, пишущая о кулинарии, Кристен Миглор поделилась лайфхаком от шеф-повара Марка Мацумото, который, по ее словам, изменит ваши представления о приготовлении лосося, пишет Express.

Мацумото — автор многочисленных кулинарных книг, который начал писать на кухне своей матери в маленькой рыбацкой деревушке на южном японском острове Кюсю, где он родился, и продолжил в Сан-Франциско, куда семья переехала, когда ему было всего несколько месяцев.

В 2009 году Мацумото поделился своим опытом попытки воспроизвести "Сезонную смесь" – приправу, которую использовала его мать, когда он был маленьким, и которая сочетала сельдерей, чеснок, лук и другие усилители вкуса. Именно ее женщина использовала во время приготовления лосося, и именно она придавала ему такой непревзойденный вкус.

В этом рецепте также используются сушеные грибы шиитаке, которые имеют более концентрированный вкус по сравнению со свежими продуктами и известны своим пикантным вкусом умами, который добавляет глубины супам, рагу и блюдам, жареным в глазу.

Наполненный глутаматами, усиливающими умами, порошок образует корочку на лососе.

Но хотя Миглор знает много рецептов, требующих от поваров замачивать сушеные грибы, измельчать их в порошок или покупать в специализированном магазине, она считала рецепт Мацумото гораздо проще.

Он просто натер сушеный шиитаке на лосось, который, как обнаружила Миглор, "послушно поддавался" терке, "сворачиваясь в пучки, похожие на пармезан".

Госпожа Миглор проверила этот рецепт и у него был просто потрясающий результат. Лосось имел хрустящую корочку, но при этом был сочным внутри.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему лосось следует добавить в свой рацион.

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